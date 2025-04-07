Новые меры контроля со стороны Пекина могут еще больше сократить предложение на глобальном рынке.

Китай расширил использование важнейших минералов в качестве торгового оружия. Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что угрожает глобальным поставкам ключевых материалов для высокотехнологичного производства - от электромобилей до оружия.

Издание Bloomberg пишет, что в качестве ответных мер на так называемые ответные пошлины президента США Дональда Трампа на импорт китайских товаров Пекин заявил, что ужесточит контроль над экспортом семи видов редкоземельных металлов.

Этот шаг вызвал значительный рост акций соответствующих компаний - в Гонконге акции China Rare Earth Holdings Ltd. выросли на 10%. Китайская Northern Rare Earth Group прибавила 9,2%, а австралийская Lynas Rare Earths Ltd. - 5,1%.

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На Китай приходится почти 70% мирового производства редкоземельных металлов. Его контроль над множеством нишевых товаров уже давно рассматривается как потенциальное геополитическое оружие, учитывая зависимость Америки от китайских поставок.

Последние меры по контролю за экспортом не являются полным запретом, но они означают, что любые зарубежные поставки будут подвергаться более тщательному контролю. После введения контроля объемы экспорта других металлов упали до нуля, а экспортерам потребовалось время, чтобы пройти сертификацию.

"Новые меры контроля могут еще больше сузить глобальное предложение", - говорится в записке аналитиков Citic Securities Ltd. "Эта политика защищает интересы национальной безопасности Китая и повышает стратегическую ценность инвестиций в цепочку редкоземельной промышленности".

Стоит отметить, что а список редкоземельных элементов вошли самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Но два самых распространенных - неодим и празеодим - в него не вошли. Они используются в мощных магнитах, которые являются одним из самых известных применений редкоземов.

"В отличие от семи отобранных редкоземельных металлов, эти более доступны за пределами Китая, что может сделать любые меры контроля менее действенными", - говорит Дэвид Абрахам, профессор-корреспондент Университета штата Бойсе в Айдахо. "Возможно, их исключили, чтобы сохранить возможность введения контроля в будущем".

Пошлины Трампа в отношеннии Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

Кроме того, импорт из ЕС, Японии и Южной Кореи будет облагаться пошлиной в размере 20% или выше. Импорт из Вьетнама сталкнется со ставкой пошлины 46%, а из Тайваня - 32%.

В свою очередь Китай объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США.

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