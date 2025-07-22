По словам аналитиков, такое оружие может понадобиться и Украине.

Венгрия и Объединенные Арабские Эмираты разработали установку SkyKnight, которая будет элементом комплекса Skynex и использоваться для отбития массированных дроновых атак. Как пишет Defense Express, такие новости особенно актуальны во время российских масштабных ударов БпЛА по Украине.

По информации издания Hartpunkt, президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нахайян сейчас находится с государственным визитом в Венгрии, в рамках которого венгерская оборонная компания 4iG и эмиратская Edge Group заключили "комплексное соглашение о дальнейшей разработке и совместном маркетинге оборонного оборудования".

Сегментами сотрудничества являются:

Видео дня

разработка беспилотников и средств противодействия БпЛА,

разработка систем противовоздушной обороны и систем связи и управления, которые будут совпадать со стандартами НАТО.

"Что касается упомянутой выше SkyKnight, то здесь картина раскрывается лишь в общих чертах - на одной пусковой установке могут размещаться до 60 таких малогабаритных зенитных ракет, стоимость и характеристики которых должны позволять отражать массированные удары БпЛА врага", - подчеркнули аналитики.

Также компании 4iG и Edge Group заявили о совместной работе над реактивным дроном-камикадзе Shadow 25 и о создании барражирующего боеприпаса под обозначением Shadow 50.

"Хотя конкретные характеристики по приведенным выше разработкам не приводятся, здесь привлекает внимание сам факт того, что венгерские и эмиратские разработчики создали пусковую установку под малогабаритные зенитные ракеты, по которой заявлена возможность интеграции в качестве дополнения к зенитно-артиллерийскому комплексу Skynex", - объяснили в Defense Express.

Эксперты считают, что такая разработка ориентирована именно на экспорт, ведь армия Венгрии пока не имеет Skynex в своем арсенале. В то же время сама страна может выступить для ОАЭ хорошим плацдармом для выхода государства на оборонный рынок Европы.

"Поэтому возможно, что в перспективе наша страна сможет либо приобрести описанную выше разработку, либо создать собственный аналог для интеграции в Skynex", - предположили в материале.

Другие новости об оружии

Ранее в РФ похвастались двигателем под самолет-замену Ан-2. По словам экспертов, двигатель ВК-800 в России планируют использовать для ремоторизации локализованных самолетов L-410, для проектов учебно-тренировочного самолета УТС-800, регионального самолета ЛМС-192 "Освей" и легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал", который станет заменой "Ан-2".

Также аналитики выяснили, действительно ли Венгрия имеет "самый современный вертолетный флот в Европе", как об этом заявлял руководитель отдела продаж в Западной Европе компании Airbus Helicopters Деннис Берниц.

По словам экспертов, если авиапарк страны маленький, то сделать его полностью современным не так сложно.

"Здесь и кроется главный нюанс: венгерские H225M хотя и являются современными вертолетами, их численность состоит всего из 16 единиц, которые дополняют будущие 20 H145M", - отметили специалисты.

Вас также могут заинтересовать новости: