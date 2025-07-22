В перечне есть Дракон и Петух.

Во вторник, 22 июля, в день под управлением Водяного Дракона в месяце Водяной Овцы и году Деревянной Змеи, шесть знаков китайского Зодиака получат шанс привлечь удачу и материальное благополучие. Это время получения - когда важно не гнаться за результатом, а быть готовым принять то, что уже созрело, пишет YourTango.

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Видео дня

Дракон

День вашего знака. Потоки энергии складываются в вашу пользу - не пытайтесь форсировать события. То, что предназначено вам, найдет путь само. Во вторник вы можете неожиданно получить поддержку, внимание или ресурсы, которые просто окажутся рядом.

Петух

То, что вы делали раньше, начнет приносить отдачу. Могут вернуться люди, возможности или даже деньги, о которых вы уже забыли. Это результат вложенных усилий - не случайная удача.

Коза

Месяц проходит под знаком вашей энергии, и помощь может прийти от других - без усилий с вашей стороны. Кто-то сделает выбор в вашу пользу или предложит решение, когда вы уже почти сдались. Легкость - ваш бонус за отказ от одиночной борьбы.

Змея

Во вторник вы можете вернуть то, что упустили. Признание, важная весть или поддержка напомнят, что вы шли верным путем. Перестаньте сомневаться - все, что приходит сейчас, результат вашей сути, а не изнурительной работы.

Бык

День поможет разобраться с застоявшимися делами. Будь то договор, встреча или задача, что-то наконец решится. Движение вперед начнется без ваших усилий - все придет в движение само, стоит лишь быть открытым.

Лошадь

Ваша интуиция сработает точно. Во вторник вы поймете, когда и как действовать, и это приведет к успеху. Может появиться шанс реализовать то, что вы давно держали в себе. Эта удача - подтверждение: вы на своем пути.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие два знака Зодиака вскоре расплатятся по "счетам".

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