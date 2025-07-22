Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован.

В городе Васильков Киевской области неизвестный подошел к машине местного жителя и выстрелил несколько раз в сторону водителя. Об этом сообщает полиция области.

"Происшествие произошло 21 июля в 22:50 в городе Васильков Обуховского района Киевской области: на улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover. Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - отметили в пресс-службе полиции.

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Там добавили, что против стрелка полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Сейчас неизвестного разыскивают.

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