Россияне имеют численное преимущество на этом направлении, отметил Алексей Гетьман.

На Покровском направлении российские оккупанты собрали более 100 тысяч военных, что позволяет им там активно давить на украинские позиции. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV.

"От трети до половины всех боевых столкновений происходит именно на Покровском направлении. Ситуация тяжелая, россияне давят. Большое количество военных, которые там находятся, дают возможность там проводить чаще тактические ротации - когда отводятся подразделения не на место постоянной дислокации, а за несколько километров от линии фронта. Там они могут отдохнуть, привести себя в порядок и снова идут на боевые действия. Это происходит раз в 7-10 дней. Это дает возможность россиянам использовать почти постоянно свежие силы", - сказал Гетьман.

Он добавил, что Украина также проводит такие ротации, но перерыв между ними больше. Что дает россиянам определенное преимущество. В то же время, оценивая успехи России, эксперт отметил, что враг пытается взять Покровск хотя бы в тактическое окружение уже полтора года.

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"Тактическое окружение отличается от обычного тем, что нет физического охвата какого-то населенного пункта. Но почти невозможно туда что-то подвозить. И даже тактического окружения Покровска сейчас нет. Все разговоры россиян о том, что они уже скоро возьмут Покровск - пока такого не происходит, хотя ситуация все равно сложная. Там очень трудно вести боевые действия, учитывая их интенсивность. Посмотрим, я думаю, что им пока это не удается и возможно не удастся", - добавил Гетьман.

Впрочем эксперт отметил, что россияне сейчас имеют продвижение на севере от города, пытаясь взять Покровск в тактическое окружение.

"Там сейчас между северной и южной группировкой такие клещи россиян, около 20 км. Это не очень хорошее расстояние, на котором могут летать дроны. Это означает, что они действительно могут попытаться сделать тактическое окружение", - объяснил Гетьман.

Ситуация на фронте: что надо знать

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты попытались завести в Покровск свои разведывательно-диверсионные группы. Отмечается, что это стало возможным из-за того, что у одной из украинских бригад "банально закончилась пехота", а некоторые командиры подавали ложную информацию о ситуации на местах, поэтому наши бойцы попали в засаду.

Целью России было закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины, отметили эксперты. По их данным, во время поиска и уничтожения ДРГ, произошли потери с украинской стороны.

Также в DeepState сообщали, что оккупанты продвинулись в нескольких точках фронта. В частности аналитики зафиксировали продвижение у Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, а также в Свободном Поле, Андреевке и Поповом Яру в Донецкой области.

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