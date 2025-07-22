Система будет способна идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать широкий спектр воздушных угроз — от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальних БПЛА.

Украинская компания Odd Systems объявила о начале стратегического партнерства с производителем пилонов для истребителей F-16 датской Terma Group. Целью этого сотрудничества будет создание недорогой системы перехвата дронов на базе искусственного интеллекта, пишет Defense Express.

Odd Systems не раскрывает конкретных подробностей проекта, однако датская компания заявила, что предоставит передовые сенсорные технологии и системы ситуационной осведомлённости для проверенных в боевых условиях беспилотных платформ Odd Systems.

"Объединяя свои компетенции, компании стремятся разработать надежную систему перехвата дронов, способную идентифицировать, отслеживать и автономно нейтрализовать широкий спектр воздушных угроз — от FPV-дронов и квадрокоптеров типа Mavic до разведывательных и дальних БПЛА", - пишет Defense Express.

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При этом упомянутые Terma беспилотные платформы, вероятно, будут выполнять функции эффекторов (дронов-перехватчиков) в будущей системе, отмечают аналитики, указывая, что компания Odd Systems уже производит платформу воздушного перехвата Horska-12 FPV.

Defense Express подчеркивает, что пока рано делать предположения об окончательном дизайне системы борьбы с дронами. Однако само название системы явно предполагает решение, объединяющее возможности обнаружения и уничтожения.

"Экспертиза Terma может быть использована как в компонентах радиолокационного обнаружения, так и в системах наведения для перехватчиков. Это не готовый к немедленному развертыванию продукт в Украине; Terma уже объявила о наборе инженеров и специалистов специально для этого проекта", - отмечается в статье.

Дроны-перехватчики в Украине

Ранее стало известно, что украинские высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения в воздухе вражеских БпЛА типа Shahed и "Гербера".

Соучредитель и управляющий партнер группы компаний DroneUA Валерий Романенко заявил, что высокоскоростные дроны-перехватчики являются уникальной разработкой Украины, в других странах таких нет. По его мнению, с экономической точки зрения дроны-перехватчики - очень правильный и качественный инструмент.

Однако начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отмечает, что хотя они и крайне эффективны, однако при защите от российских атак рассчитывать только на них нельзя.

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