Отмечается, что Мосбиржа остановила торги долларом и евро.

США ввели новые санкции против Российской Федерации. Под "каток" ограничений в этот раз попали физические и юридические лица в РФ и третьих странах, которые помогают поддерживать войну против Украины.

"Меры повышают риск вторичных санкций для иностранных финансовых институтов, которые работают с российской военной экономикой; ограничивают возможности российской военно-промышленной базы пользоваться некоторыми американскими услугами в области программного обеспечения и информационных технологий", - говорится в сообщении Минфина США.

При этом указано, что ограничения направлены против более чем 300 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами - в том числе в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке, Центральной Азии и Карибском бассейне.

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В санкционный список попали:

Московская биржа (MOEX);

Национальный клиринговый центр (НКЦ);

АО "Национальный расчетный депозитарий";

страховая компания "Согаз";

АО "Российская национальная перестраховочная компания".

Кроме того, санкционный удар нанесли по:

российским банкам с их офисами в Китае, Индии и других странах;

технологическим предприятиям, которые работают на ВПК России;

транснациональные сети, работающие с российским золотом, способствующие производству беспилотников в РФ, а также помогают обходить санкции.

Также в этот раз ограничения коснулись и турецких "друзей" Москвы, которые поставляли станки, инструменты для обработки металла, электронные интегральные схемы, сварочное оборудование, беспилотники и прочее на десятки миллионов долларов.

Стоит отметить, что в России уже отреагировала на новые санкции США. Мосбиржа объявила о прекращении с 13 июня торгов долларами и евро. При этом в Центробанке РФ заявили, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Санкции США - последние новости

США угрожают санкциями китайским компаниям, поставляющим РФ товары для военных нужд. Европейским компаниям тоже сделали соответствующее предупреждение.

Кроме того, в ЕС заговорили о введении санкций против российского нефтеперевалочного гиганта "Совкомфлот", который был одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений. Компания также предоставляет услуги по разведке и добыче на шельфе и морским перевозкам сжиженного природного газа.

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