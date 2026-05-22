Психологи назвали 6 пассивно-агрессивных фраз, которые люди часто используют в общении

Эксперты по отношениям назвали самые распространенные агрессивные выражения, которые вы можете использовать в своей жизни.

Пассивно-агрессивное поведение часто встречается в повседневном общении с друзьями, партнерами, членами семьи и коллегами. Однако из-за того, что оно может быть коварным, вы не всегда можете распознать, когда это происходит с вами. Об этом пишет Huffpost.

Что именно означает быть "пассивно-агрессивным"?

Это когда вы выражаете негативные эмоции, такие как гнев или враждебность, косвенным образом, объяснил клинический психолог из Лос-Анджелеса Райан Хауз.

Видео дня

Например, вы разочаровались в любимом человеке. Вместо того, чтобы сказать ей, что вы чувствуете, вы просто "забываете" забрать ее с вокзала в тот день.

"Это легко списать на простую оплошность, но в глубине души вы знаете, что не забрали ее, потому что хотели отомстить за то, что она сделала, чтобы вас разозлить. Это классифицируется как защитный механизм, потому что вы защищаете себя от потенциальной боли, связанной с прямым выражением своей боли или гнева и получением ответа, который может вас обидеть", - объяснил Хауз.

Когда вы ведете себя пассивно-агрессивно, то пытаетесь передать свои чувства по поводу чего-то, не говоря на самом деле того, что хотите сказать, говорит эксперт по отношениям и сексолог из Торонто Джесс О’Рейли.

"Это может быть запутанно, раздражающе и вредно для отношений. И у вас меньше шансов получить то, что вы хотите, если с самого начала вы выражаетесь нечетко", - предупредила она.

Поэтому эксперты по отношениям назвали самые распространенные агрессивные выражения, которые вы можете использовать в своей жизни.

"Молодец"

По словам Хауза, эта фраза часто употребляется в пассивно-агрессивном ключе.

"Под поверхностью могут скрываться зависть или обида, и порой это выражение является выражением недовольства несправедливостью ситуации", - отметил он.

Например: "Мы оба упорно работали над одними и теми же проектами, но повышение получил ты. Молодец".

"Можно одновременно радоваться за одного человека и огорчаться из-за собственного несчастья", поэтому попробуйте искренне поздравить другого человека, а затем скажите: "Я тоже хотел бы когда-нибудь оказаться на твоем месте. Можешь ли ты помочь мне разработать стратегию, как этого достичь?" - посоветовал психолог.

"Мне жаль, что ты так себя чувствуешь"

Сначала это может звучать как искреннее извинение, ведь используются слова "Мне жаль", однако когда вы добавляете слова "ты так чувствуешь", то это становится пассивно-агрессивным способом переложить вину на чувства другого человека, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за причиненную вами обиду.

"Вы говорите: "Я настаиваю на том, что сказал, и мне жаль, что вы так на это реагируете, но это ваша проблема". Вместо этого возьмите на себя ответственность за свои слова. Хотя намерения, возможно, не было причинить вред, влияние этих слов все же нанесло вред. Вы можете сказать: "Мне жаль, что я тебя обидел". Или: "Я прошу прощения за то, что мои слова причинили тебе боль", - подчеркнула клинический психолог из Нью-Йорка Мелисса Робинсон-Браун.

"Все в порядке"

Еще одним распространенным примером пассивно-агрессивного поведения является утверждение, что "все в порядке", когда на самом деле вы чем-то расстроены.

"Возможно, вы надеетесь, что кто-то примет меры, чтобы решить проблему, хотя на самом деле с вами не все в порядке, но вы отказываетесь просить о поддержке или внимании. Возможно, вы проверяете их, чтобы увидеть, пойдут ли они навстречу. Возможно, вы пытаетесь прекратить разговор", - сказала О’Рейли.

Поэтому специалисты советуют рассказать другому человеку, что вы на самом деле чувствуете, а не скрывать это.

"Чувствуете ли вы себя подавленным, недооцененным, незащищенным, грустным, напуганным, безнадежным, ревнивым, пренебрегаемым или испытываете ли какие-то другие чувства? Как они могут знать, что вы чувствуете, если вы отказываетесь признать или поделиться своими чувствами? Если у вас нет четкого представления о своих чувствах и потребностях, нельзя ожидать, что другие смогут расшифровать их с какой-либо точностью. Решение: говорите то, что имеете в виду", - подчеркнула психолог.

"Как хочешь"

По словам Хауза, эти слова обычно звучат после того, как вы несколько раз тщетно пытались объяснить свою точку зрения. Тогда вы смиряетесь с тем, что вас не понимают, и говорите "как хочешь".

"Это может быть ситуация типа: "Я говорил тебе, что не люблю реалити-шоу, но ты настаиваешь на том, чтобы смотреть их постоянно. Как хочешь". Чтобы решить проблему в корне, может потребоваться немного больше усилий, например, сказать: "Эй, кажется, мы на самом деле не слышим друг друга. Давай поговорим о том, что тебе нравится в реалити-шоу, а я скажу, что мне не нравится, и, возможно, мы сможем найти какой-то компромисс", - рекомендует специалист.

"Если ты так говоришь"

Как подчеркнула Робинсон-Браун, эти слова носят пренебрежительный характер и намекают на то, что мнению или взглядам этого человека нельзя доверять.

"Вы также даете понять, что не хотите продолжать разговор, и даже если этот человек продолжит, вы на самом деле не интересуетесь тем, о чем идет речь, и не уделяете этому внимания. Вместо этого будьте открыты и учитывайте, что другие мнения и взгляды так же ценны, как и ваши. Попробуйте сказать: "Спасибо, что поделились со мной своей точкой зрения. Я понимаю, почему вы так говорите. Вы не против, если я тоже поделюсь своей точкой зрения?" Или: "Я не уверен, что понимаю, о чем вы говорите, не могли бы вы объяснить, что именно вы имеете в виду?" - сказала психолог.

"Ты просто слишком чувствительный"

Говоря кому-то такие слова, вы пренебрегаете уязвленными чувствами другого человека и тонко перекладываете на него вину за то, что он эмоционально реагирует на ваши действия, объяснил Хауз.

"Это как сказать: "Почему ты такой слабый, что не можешь справиться с болью, которую я только что тебе причинил?" В таком утверждении есть несколько проблем, но более здоровым подходом было бы признать боль и попытаться ее понять. Что-то вроде: "Я вижу, что я тебя обидел, и мне очень жаль. Я хотел бы понять, как именно я тебя обидел, чтобы больше так не делать. Ты можешь мне сказать, что тебя расстроило?" - посоветовал специалист.

Другие советы экспертов по поводу отношений

Как писал УНИАН, люди, которые помогают официантам убирать со стола, обладают одной важной чертой характера. По словам специалистов, помогать официанту не обязательно, но это многое говорит о человеке.

Также психолог рассказал, как понять, что извинения не были искренними. Он подчеркнул, что настоящее раскаяние не должно содержать условий или оправданий, а должно демонстрировать эмпатию, готовность исправить ситуацию и желание не повторять ошибок в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: