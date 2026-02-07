Украинская 'минималка' оказалась самой низкой в Европе, - Euronews

Даже в Молдове минимальная ставка почти в два раза выше украинской.

Официальный уровень минимальной зарплаты в Украине является самым низким среди всех стран европейского континента. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные Евростата.

Так, по состоянию на январь текущего года среди стран-членов ЕС самая низкая "минималка" была в Болгарии – 620 евро в месяц. А вот абсолютным лидером по этому показателю является Люксембург – 2704 евро.

Если учесть страны, не входящие в Евросоюз, но являющиеся кандидатами на членство, то в Украине самая низкая "минималка" на континенте – 173 евро. Даже Молдова, которая является предпоследней в списке, может похвастаться зарплатами от 319 евро.

Видео дня

В целом в первую пятерку по размеру минимальной зарплаты в Европе вошли:

Люксембург Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия

Последними в списке являются:

25. Болгария.

26. Северная Македония.

27. Албания.

28. Молдова.

29. Украина.

Россия, Грузия, Армения и Азербайджан в список не включены, поскольку они никогда не подавали заявки на вступление в ЕС. Так же как и Швейцария и несколько карликовых государств Европы.

Зарплаты в Украине

Как писал УНИАН, с 1 января минимальная зарплата в Украине выросла с 8000 гривень до 8647 гривень. Таким образом, новая "минималка" не сильно отличается от предыдущей. Повышение на 8% покрывает только потери из-за инфляции, и реальные доходы украинцев, получающих минимальную зарплату, существенно не выросли. Если же принять во внимание налоги и военный сбор, то после их вычета останется около 6658 гривень.

Также мы писали, что по состоянию на октябрь средняя заработная плата в Украине составляла 26 913 грн. Самые высокие средние доходы были в городе Киеве (40 738 грн), Луганской (30 675 грн) и Днепропетровской (27 892 грн) областях, а самые низкие – в Черновицкой (19 343 грн), Кировоградской (19 920 грн) и Черниговской (20 561 грн) областях. По видам деятельности больше всего платили в сфере информации и телекоммуникаций (65 047 грн), тогда как самые низкие средние зарплаты были в образовании (16 984 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: