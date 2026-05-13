Враг продвинулся в сторону Славянска: в DeepState раскрыли детали

Взята под контроль часть "серой зоны".

Российские оккупанты совершили новые прорывы в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Закитного", – говорится в сообщении.

Согласно карте экспертов, враг взял под контроль часть серой зоны южнее этого населенного пункта.

Отметим, что Закитное расположено к востоку от двух стратегических городов Сил обороны Украины – Лимана и Славянска.

Ранее аналитики DeepState сообщали о других продвижениях РФ в этом регионе. В частности, тогда говорилось, что россияне добились успехов в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.

Также аналитики сообщали и о других продвижениях россиян в районе Закитного 11 мая. Тогда враг продвинулся также к югу от этого населенного пункта, фактически дойдя до соседней Каленики.

Аналитики из Института изучения войны ранее заявляли, что российские оккупанты использовали так называемое перемирие на фронте для того, чтобы перебросить свои войска. Эксперты отмечают, что в эти дни они усилили удары БПЛА на фронте. В частности, использование дрона "Молния".

