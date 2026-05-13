Николай Овчаров основал первый в Украине журнал об ораторском искусстве

Исследователь ораторского искусства Николай Овчаров стал основателем, автором и главным редактором журнала "Неизвестный оратор" - первого и единственного в Украине издания, посвящённого риторике.

Первый выпуск вышел в 2025 году. Журнал выходит дважды в год - на украинском и английском языках. Все материалы доступны бесплатно на сайте https://journal.ovcharov.institute/, издание также публикуется в печатном формате.

Автор рассказывает, что идея журнала возникла после многолетнего исследования темы. Изучая риторику, он подписался на ведущие англоязычные издания и увидел разительный контраст с украинским медиапространством:

"В Украине не существует ни одного журнала по ораторскому искусству - ни одного, и никогда не было. Это побудило меня создать журнал. Ведь и профессиональное сообщество, и широкая аудитория были отрезаны от качественной литературы и современных тенденций в риторике", - Николай Овчаров.

Журнал зарегистрирован в международных базах: ISSN 3083-7294 (print), ISSN 3083-7480 (online), DOI 10.66597.

Справка. Николай Овчаров - философ риторики, основатель Института риторики Николая Овчарова (2009), исследователь, преподаватель, автор книг "Мастер публичных выступлений" (2017), "Малая этика" и "Доказательная аргументация" (2024), "Как воспитать оратора" (2025), "Книга дураков" и "Книга умников" (2026). В 2025 году осуществил первый комментированный перевод речей Цицерона на современный украинский язык.