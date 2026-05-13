В 6 раз больше: независимые аналитики назвали рекордную цену 'Золотого купола'

Американский бюджетный регулятор оценил расходы на проект "Золотой купол" в 1,2 трлн долларов.

Независимое Бюджетное управление Конгресса США (CBO) оценило стоимость разработки, развертывания и эксплуатации масштабной системы противоракетной обороны"Золотой купол" в около 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет. Это значительно превышает предыдущую оценку Пентагона в 185 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Речь идет об одном из ключевых оборонных проектов, который продвигает президент США Дональд Трамп. "Золотой купол" предусматривает создание многоуровневой системы защиты США, которая будет включать:

наземные ракеты-перехватчики;

датчики и системы управления;

космические элементы для обнаружения и уничтожения угроз.

Отдельную роль в проекте должен играть космический уровень – созвездие примерно из 7800 спутников, которые, по оценкам, составят около 70% общей стоимости закупок.

По расчетам CBO, система должна покрывать всю территорию США, включая Аляску и Гавайи, и потенциально сможет отражать удары таких стран, как Северная Корея.

В то же время в отчете отмечается, что "Золотой купол" может оказаться перегруженным в случае массированной атаки со стороны России или Китая.

Политическая критика и споры о стоимости

Некоторые американские политики уже раскритиковали проект. Сенатор-демократ Джефф Меркли заявил, что система представляет собой "масштабную раздачу средств оборонным подрядчикам за счет налогоплательщиков".

В Пентагоне не комментируют новые оценки стоимости программы.

Космические силы США уже заключили контракты с 12 компаниями на разработку космических систем ПРО на сумму до 3,2 млрд долларов. Среди потенциальных подрядчиков – крупные оборонные корпорации, в частности Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX и Boeing.

Согласно плану, полноценное развертывание системы предусмотрено к 2028 году, в соответствии с исполнительным указом, подписанным в январе 2025 года.

"Золотой купол" Трампа – что известно

В начале марта стало известно, что стоимость разработки перспективной системы противоракетной обороны США под названием Golden Dome ("Золотой купол") выросла до 185 миллиардов долларов, что на 10 миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее.

Как считают аналитики, "Золотой купол" имеет все шансы стать одним из самых дорогих оборонных проектов США, с которым разве что могут потягаться межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35 Sentinel, стоимость создания которых превысила $160 млрд.

