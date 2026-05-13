В середине мая во Львов возвращаются заморозки (инфографика)

Температура на почве опустится до -2°.

В ближайшие несколько ночей во Львове будут заморозки. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 13–15 мая ночью на поверхности почвы заморозки 0°...–2°", – прогнозируют синоптики.

Также на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0°...-2° ожидаются и по Львовской области.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове 13 мая

13 мая погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона над Балтийским морем.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер усилится до 9 – 14 м/с. Температура днем +11°...+16°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер усилится до 9 – 14 м/с. Столбики термометров покажут +13°...+15°.

Ожидается ухудшение видимости из-за осадков. Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность, наоборот, уменьшится.

По прогнозу, во второй половине недели во Львове уже установится спокойная без осадков погода. Температура ночью будет опускаться до +10°, а днем ожидается от +15° до +20°.

