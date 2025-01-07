В частности, в декабре международные резервы выросли на 9,7%.

Международные резервы Украины в 2024 году выросли на 8%. По состоянию на 1 января 2025 года, по предварительным данным, они составляли 43,8 млрд долл. США.

Как сообщили в Национальном банке, в декабре международные резервы выросли на 9,7%. Такая динамика обусловлена рекордными поступлениями от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

"В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку – около 42 млрд долл. США. Кроме того, страна получила более 3,5 млрд долл. благодаря размещению валютных ОВГЗ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что это позволило:

компенсировать выплаты страны за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте (6,7 млрд долл.) и выплаты Международному валютному фонду (3,4 млрд долл.);

компенсировать чистые интервенции НБУ по продаже валюты (34,8 млрд долл. США), которые осуществлялись для компенсации структурного дефицита на валютном рынке и сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в условиях управляемой гибкости обменного курса;

нарастить международные резервы до уровня, достаточного, чтобы и в дальнейшем поддерживать курсовую устойчивость.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины

По состоянию на 1 декабря международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39,925 млрд долларов. По данным НБУ, в ноябре они выросли на 9,1%. Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой – уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

В декабре Национальный банк продал $5,3 млрд из золотовалютных резервов на поддержку курса гривни.

Такой объем продажи валюты стал абсолютным рекордом за все время, превысив как прошлые месяцы полномасштабного вторжения, так и предыдущие исторические пики во время коронакризиса ($2,4 млрд в марте 2020) и российского вторжения на востоке Украины ($3,2 млрд в октябре 2014).

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