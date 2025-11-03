Золото отреагировало на отмену Китаем некоторых налоговых льгот: сколько стоит металл

Решение Пекина окажет прямое влияние на металл.

Золото удерживается на уровне около 4000 долларов за тройскую унцию, а это 31 грамм. На металл повлияло решение Китая отменил давнюю налоговую льготу для некоторых розничных продавцов, что может повлиять на спрос на одном из крупнейших в мире рынков драгоценных металлов.

Издание Bloomberg пишет, что золото с немедленной поставкой подорожало на 0,1% после падения на 1% в начале торгов. 1 ноября Пекин объявил, что больше не будет позволять некоторым розничным продавцам компенсировать налог на добавленную стоимость при продаже золота, купленного на Шанхайской золотой бирже и Шанхайской фьючерсной бирже, независимо от того, продается ли оно напрямую или после переработки. Эта новость привела к падению акций китайских производителей золотых украшений.

В октябре золото поднялось до рекордного уровня, подтолкнутое ажиотажным спросом со стороны розничных покупателей, но с тех пор резко упало. Даже после падения цены по-прежнему выше более чем на 50% с начала года. Ожидается, что многие фундаментальные факторы, которые способствовали росту, в том числе спрос со стороны центральных банков и спрос на безопасные активы, будут и дальше влиять.

"Хотя спрос на золото в Китае сыграл незначительную роль в рекордном росте рынка в этом году, изменения в налогообложении в стране, являющейся крупнейшим потребителем золота, негативно повлияют на глобальные настроения. Эта новость может оказаться очень приятной для трейдеров и инвесторов, надеющихся на более глубокую коррекцию после всплеска цен в прошлом месяце", - рассказал директор по исследованиям BullionVault Адриан Эш.

В свою очередь аналитики Citigroup Inc. указали, что изменение налогообложения "вероятно приведет к тому, что вся отрасль поднимет цены, чтобы покрыть затраты".

По данным биржи Investing, по состоянию на 10:02 по киевскому времени золото стоит 4037,85 доллара за тройскую унцию или 130,25 доллара за грамм.

Цены на золото - последние новости

В этом году драгоценные металлы демонстрировали стремительный рост. С начала 2025 года цены на золото выросли на 65% благодаря покупке центральными банками и притоку средств в биржевые фонды.

Так, 20 октября металл достиг пика в 4381,52 доллара за унцию, после чего золото обвалилось. Среди факторов, которые повлекли за собой падение цены на золото, были перспектива торговых переговоров между Китаем и США, тревожные технические показатели и укрепление доллара.

