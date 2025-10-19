В МВФ рекомендовали украинским властям предпринять решительные шаги по увеличению поступлений в госбюджет.

Международный валютный фонд (МВФ) начал с Украиной обсуждение новой программы, исходя из того, что война продлится еще в течение 2026 года.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер, сообщает РБК-Украина. По его словам, прогнозы роста экономики Украины ухудшился из-за того, что МВФ исходит из того, что война затянется.

Каммер отметил, что этот прогноз отражает то, что сейчас происходит в Украине - это атаки России на энергетическую инфраструктуру.

"Мы также учитываем, что украинское правительство четко указало: война будет длиться дольше, она продлится в течение 2026 года, и это отражено в наших прогнозах", - подчеркнул он.

Каммер подтвердил, что украинские власти обратились к МВФ с запросом на новую программу поддержки.

"Украинские власти недавно запросили новую программу с МВФ. Мы начали обсуждение...", - отметил он.

Он добавил, что переговоры только начались, и процесс займет время. "Эти обсуждения продвигаются, в частности на этой неделе. Но это процесс, который потребует времени - сейчас это только начало", - сказал Каммер.

"Финансирование Украины зависит от доноров, а потребности остаются значительными. Украина уже начала переговоры с партнерами, и МВФ участвует в этих обсуждениях для определения финансового разрыва", - детализировал он.

Каммер также прокомментировал инициативу по использованию замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.

"Мы не имеем конкретной позиции относительно того, как должны использоваться эти средства. Но мы рекомендуем странам, которые рассматривают такую возможность, обеспечить надежную юридическую основу перед тем, как принимать решение", - посоветовал он.

Кроме этого, Каммер подчеркнул, что МВФ ожидает от Украины продолжения реформ, особенно в сферах борьбы с коррупцией, управления и институционального развития.

"Важно, чтобы Украина продолжала усилия в реформах... Это имеет решающее значение для восстановления страны и подготовки к вступлению в Евросоюз", - сказал он.

Представитель МВФ также рекомендовал Украине принять меры по увеличению поступлений в бюджет.

"Доноры оказывают Украине значительную поддержку, но стране нужно делать решительные шаги для увеличения доходов бюджета. Мы говорим о мерах, которые должны быть устойчивыми и долговременными", - отметил он.

МВФ и Украина

15 октября МВФ дал неутешительный прогноз по госдолгу Украины. В частности, там отметили, что вскоре он достигнет максимума. А после 2026 года размер госдолга Украины будет постепенно снижаться.

