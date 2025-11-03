Отказ Бельгии поддержать так называемый "репарационный кредит", может повлечь гораздо блее крупные проблемы для Украины.

Евросоюз опасается, что Международный валютный фонд (МВФ) прекратит помощь, если Бельгия откажется поддержать "репарационный кредит" на сумму 140 млрд евро для Украины.

Как пишет Politico, отказ Бельгии поддержать кредит Евросоюза для Украины может побудить МВФ заблокировать финансовую поддержку этой страны, что приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности Украины, предупреждают в ЕС.

Европейские сторонники "репарационного кредита", утверждают, что поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение, и опасаются, что времени на то, чтобы убедить институт предоставить Киеву новый кредит остается все меньше.

Издание отметило, что МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву кредита в размере $8 млрд в течение 3 лет. Однако получение этих денег зависит от того, сможет ли ЕС завершить оформление собственного кредита на сумму 140 млрд евро для Украины, используя замороженные российские активы, которые находятся в Бельгии.

Один из представителей Еврокомиссии и дипломаты из трех стран ЕС заявили, что заключение такого соглашения убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы, а это обязательное условие для финансирования любой страны.

Однако Бельгия выступила против "репарационного кредита", что подорвало надежды на заключение соглашения к решающему заседанию МВФ, которое пройдет в декабре. Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу на следующие 3 года.

"Мы столкнулись с проблемой сроков", - заявил изданию представитель ЕС.

Источники издания указали, что следующая встреча лидеров ЕС состоится 18 и 19 декабря, что подчеркнуло необходимость принятия быстрых решений.

"Хотя объем программы МВФ для Украины относительно невелик, ее одобрение сигнализирует инвесторам о финансовой устойчивости страны и ее успешном проведении реформ", - отметило издание.

"Поддержка МВФ - это то, с чем нам не следует играть", - отметил представитель ЕС.

Репарационный кредит для Украины

Евросоюз пока не готов предпринять беспрецедентный шаг по изъятию замороженных российских активов на сумму 140 млрд евро для предоставления их Украине. Дело в том, что против выступает Бельгия, где и хранятся российские деньги. Там бояться, что в случае чего стране придется отвечать перед Кремлем, куда подевались активы.

Белтгийские власти хотят гарантий, что до этого не дойдет и они настаивают на разделении ответственности между всеми странами Евросоюза.

