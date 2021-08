Миллионы людей инвестируют в "мусорные" криптовалюты в погоне за легкими деньгами.

Репортер New York Times Дэвид Сигал безо всякого опыта в блокчейне создал собственную "хайповую" криптовалюту Idiot Coin, потратив на это минимальные деньги. Его цель заключалась в том, чтобы показать ненадежность подобных инвестиций.

Как сообщает Business Insider, большой материал Сигала вышел под заголовком "Разорение в Криптоландии" (Going for Broke in Cryptoland). Журналист планировал закончить эксперимент так, чтобы никто не понес убытков. Однако, по его словам, убытки от инвестиций в "хайповые монеты" предполагаемо исчисляются сотнями миллионов долларов в год. Десятки подобных монет создаются ежедневно, почти без надзора. Миллионы людей вкладывают в них деньги, желая обогатиться.

Чаще всего подобные монеты теряют всю свою стоимость за пару недель, а их разработчики таким образом зарабатывают десятки тысяч долларов, и даже больше.

Для создания своей монеты Idiot Coin журналист проконсультировался с юристами в Лондоне и в США по поводу легальности такой деятельности. Как оказалось, в любой стране регулирующие органы могут подать на разработчиков монет в суд.

В конечном итоге разработчик заплатил 300 долларов за издание 21 миллиона своей монеты. Его партнер Дэн Арреола тем временем предупредил потенциальных инвесторов о рисках, выпустив на YouTube "гайд" по созданию и продвижению мошеннических монет.

Кроме того, журналист запустил сайт Coinforidiots.com и заплатил блогеру за продвижение в TikTok. Продвижение также осуществлялось на Reddit и в Telegram. Реклама Idiot Coin несет откровенно издевательский характер – разработчик заверил, что "определенно не полетит на Луну" и настойчиво рекомендует не покупать ее. Тем не менее у Telegram-канала монеты появились более 300 подписчиков. Многие всерьез интересовались, как купить ее, хоть администратор канала и отговаривал подписчиков от такого шага.

Самой известной "хайповой" криптовалютой на сегодня является Dogecoin, который был создан в 2013 году на основе Litecoin. Миллиардер Илон Маск называет ее своей любимой криптовалютой, потому что у нее есть "мемы и собаки".

Автор: Дмитрий Захаров