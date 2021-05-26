Илон Маск обратился к своим подписчикам в Twitter и предложил им принять участие в разработке Dogecoin.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск объяснил, почему предпочитает криптовалюту Dogecoin.

Миллиардер ответил пользователю Twitter, который поинтересовался, почему бизнесмен игнорирует цифровые монеты, которые масштабируются и пытаются уменьшить комиссии за транзакции в сети. В качестве примера он привел Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot и IOTA.

«У Doge есть мемы и собаки, а у других этого нет», - написал Маск.

Также бизнесмен обратился к своим подписчикам в Twitter и предложил им принять участие в разработке Dogecoin. Бизнесмен предложил направлять свои идеи по улучшению цифровой монеты на соответствующую ветку в GitHub или раздел на Reddit. Маск добавил, что кто-то предложил ему изменить комиссии за транзакции в зависимости от фазы Луны. Он назвал это «крутой идеей».

Читайте такжеИлон Маск захотел сделать криптовалюту стабильной и "поднял" курс биткоина

Dogecoin — криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge. Была представлена 8 декабря 2013 года. В отличие от других криптовалют, Dogecoin имеет достаточно быстрый период изначального майнинга.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко