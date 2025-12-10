Также значительное повышение оплаты труда зафиксировано в сферах торговли, медицины, рабочих и творческих профессий.

За последние четыре года в Украине во многих сферах существенно вырос уровень зарплат. Среди топ-вакансий с самым высоким приростом преобладают рабочие специальности, потому что рынок все больше нуждается в квалифицированных мастерах и технических специалистах.

Отмечается, что рекордный рост медианной зарплаты зафиксирован у разнорабочих, чьи зарплаты выросли на 384% и составили 23 тысячи гривень в октябре 2025 года. Вторую позицию занимают вакансии маляров (специалист, занимающийся покраской или оклейкой стен) с медианной зарплатой 47 тыс. грн и приростом 215%.

В перечень вакансий с самыми высокими темпами роста медианных зарплат также вошли:

каменщики (специалист по возведению стен или фундамента) - 157% (47,5 тыс. грн);

фитнес-тренеры - 151% (15 тыс. грн);

дизайнеры в сфере PR и рекламы - 150% (25 тыс. грн);

электрики - 145% (35 тыс. грн);

прорабы - 144% (50 тыс. грн);

штукатуры - 140% (60 тыс. грн);

сантехники - 137% (41,5 тыс. грн).

Другие вакансии с высокими темпами роста

Медианные зарплаты маркетологов поднялись за четыре года на 132% и достигли 25,5 тыс. грн, электриков - на 131% (30 тыс. грн по состоянию на октябрь 2025 года). Пекари получили прирост на 130% (30,5 тыс. грн), стоматологи - 129% (40 тыс. грн).

Кроме того, зарплаты строителей и плиточников выросли на 125% и по состоянию на октябрь 2025 года составляют 45 тыс. грн, курьеров - на 122% (30 тыс. грн), менеджеров гостинично-ресторанного и туристического бизнеса - на 119% (29,5 тыс. грн). Репетиторы также демонстрировали стабильный рост - их доход за четыре года поднялся на 113%. Также заметный рост медианных зарплат произошел на вакансиях подсобников (22,5 тыс. грн по состоянию на октябрь 2025 года) - на 105%.

"Также значительное повышение оплаты труда (более 100%) зафиксировано в сферах торговли, медицины, рабочих и творческих профессий, что свидетельствует об активном перераспределении рынка труда и увеличении спроса на квалифицированных специалистов в этих областях", - резюмировали аналитики "OLX Работа".

Для большинства украинцев наиболее приемлемым уровнем заработной платы в ноябре был диапазон от 20 до 30 тысяч гривень. При этом 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30-50 тысяч гривень, а 19% - от 50 тысяч.

Кроме того, в октябре наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий в Украине было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксировались и высокие показатели роста медианных зарплат.

