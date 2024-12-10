По словам специалиста, рост украинской экономики замедляется.

По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен, или на 22,3%, до 21 946 гривен. Впрочем, почти половину прироста "съедает" инфляция. Об этом в эфире Украинского радио заявил экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Владимир Ланда.

"Эти 22% - номинальный рост. Давайте вычислим отсюда инфляцию. Официальный показатель инфляции - 9,7%", - говорит специалист.

Эксперт добавил, что рост украинской экономики замедляется. В октябре он составил лишь чуть более 1%, тогда как в первой части года прирост был более значительным.

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"За первые 10 месяцев рост экономики составляет 4,2%", - говорит Владимир Ланда.

Среди главных факторов, которые приводят к росту зарплат - дефицит рабочей силы. Последнее заставляет работодателей предлагать более выгодные условия труда.

Напомним, еще в июле сообщалось, что украинские предприятия сталкиваются с катастрофической нехваткой мужчин, что связано с мобилизацией. По мнению экспертов, улучшения здесь ждать не следует, так что предприятия и в дальнейшем будут сталкиваться с дефицитом работников.

Рост зарплат в Украине - где платят больше всего

Ранее в Государственной службе статистики сообщили, что самые высокие в стране средние зарплаты зафиксированы у работников сферы информации и телекоммуникаций - показатель составляет 50 752 гривен.

Если сравнивать с показателями прошлого года, рост составил почти 38%.

На втором месте расположились работники авиатранспорта (40 443 гривен), а на третьем находятся специалисты, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью (40 194 грн).

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