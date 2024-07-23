Киев наращивает усилия по мобилизации, поэтому бизнес ожидает, что работников будет еще труднее найти.

Предприятия в Украине отчаянно пытаются заполнить многочисленные вакансии, которые оставили мобилизованные мужчины. Шахты – не единственное рабочее место, которое испытывает острую нехватку рабочей силы. Интернет-порталы по работе в Украине говорят, что никогда не рекламировали столько вакансий. Миллионы украинцев выехали за границу. К тому же сотни тысяч мужчин обменяли свою работу на военную службу, говорится в статье The Washington Post.

Сейчас, когда Киев наращивает усилия по мобилизации, бизнес ожидает, что работников будет еще труднее найти. Это еще больше обременит изуродованную экономику Украины. Имея много незакрытых вакансий многим предприятиям пришлось повышать зарплаты, или они рискуют закрыться.

По словам журналистов, нехватка рабочей силы в Украине – проблема, которая, как ожидается, будет ухудшаться, чем дольше продлится война. Она также добавляет нагрузку на экономику, которая уже находится под давлением и зависит от иностранной помощи. За первый год войны ВВП Украины сократился на 29%: "Без западной финансовой помощи украинская экономика рухнула бы", – считает директор инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

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Отключения электроэнергии также прерывают работу или заставляют предприятия инвестировать в дорогие генераторы. Это отпугнуло некоторые частные иностранные инвестиции. Ожидается, что в этом году Украина все еще будет иметь относительный экономический рост на уровне примерно на 4%, но он был бы выше, если бы не нехватка рабочей силы.

По словам Фурсы, метзаводы могли бы увеличить производство, если бы не кадровый дефицит. Мобилизация от 200 000 до 300 000 новых военных уменьшит экономический рост примерно на 0,5%: "Но это давление может усилиться, если многие люди испугаются и уйдут с рынка труда. Если будет мобилизовано от 200 до 300 тысяч человек, многие могут решить, что лучше где-то спрятаться, чем идти работать. Это приведет к тому, что они покинут рынок труда. В таком случае влияние на экономические показатели может быть гораздо большим. Невозможно подсчитать это точно, потому что мы не знаем, сколько людей сейчас скрываются и не работают", – добавил Фурса.

"Звездный час" для женщин

В статье указано, что одним из непреднамеренных результатов стало определенное гендерное выравнивание на рабочем месте, поскольку многие отрасли решили нанимать женщин на должности, которые ранее были зарезервированы для мужчин. Украинские женщины получают новые возможности для карьерного роста, управляя машинами на фабриках, тракторами или работая охранниками. Киевская подземка, которая потеряла почти треть своего довоенного персонала из-за армии, в прошлом месяце объявила о первых курсах подготовки женщин. В Кривом Роге металлургический комбинат ArcelorMittal рекламирует работу для женщин.

Предприятия, которые добросовестно соблюдают налоговое законодательство и ведут надлежащий учет, являются популярными целями для найма в армию. Так, их данные открыты, что облегчает мобилизацию работников. Поэтому мужчины могут выбрать работу в другом месте, сказал Фурса.

Фермерские хозяйства могут потерять половину соответствующих работников-мужчин. Особенно во время сева и уборки урожая с начала вторжения наблюдается нехватка трактористов. Квалифицированный персонал особенно дефицитен, и его трудно заменить, а оформление документов для бронирования может занять до двух месяцев. В это время мужчины рискуют быть мобилизованными, особенно в сельской местности, рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он добавил, что некоторые аграрные университеты уже создают курсы для женщин. Но даже после войны сектор будет иметь значительный дефицит рабочей силы.

"Сельскохозяйственная техника, которую мы используем, очень сложная и дорогая, стоит от 150 000 до 200 000 долларов. Непрактично доверять такое оборудование неподготовленным лицам, поскольку неправильное использование может привести к значительным убыткам. А подготовка новых кадров, в том числе молодежи, которая не подлежит мобилизации, является важной, но длительной, минимум полгода. Между тем нельзя останавливать важную сельскохозяйственную деятельность", – подчеркнул Марчук.

Дефицит на рынке труда

Ранее УНИАН писал, что украинское правительство приостановило действие закона, который запрещал женщинам работать во "вредных или опасных" условиях, в частности под землей. Это позволило женщинам устраиваться на работу, которая больше подходит мужчинам.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны выехали более полумиллиона мужчин призывного возраста, части из них выезд за границу официально запрещен. Кто-то сбежал по поддельным документам, кто-то – с помощью контрабандистов.

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