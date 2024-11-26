Как известно, недавно Кабмин обновил критерии бронирования работников.

Начисленная зарплата забронированного работника предприятия должна быть не менее 20 тысяч гривень. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат Федор Вениславский в эфире "Украинского радио".

Парламентарий рассказал о недавнем изменении правил бронирования работников критически важных предприятий и учреждений.

"Правительство внесло изменения относительно размера заработной платы как средней по предприятию, так и забронированного работника. Она должна составлять не менее 20 тысяч гривень. Речь идет о начисленной заработной плате, с которой потом взимаются налоги", - отметил он.

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Депутат напомнил, что в целом были изменены критерии по определению критичности предприятия:

"До 28 февраля 2025 года такие предприятия должны подтвердить свой статус. Далее будет приниматься решение о сохранении или не сохранении тех или иных списков, которые были забронированы. Предприятие через портал "Дія" может подтвердить бронирование тех или иных работников, которые соответствуют критериям постановления Кабмина. Далее предприятие должно пройти проверку на соответствие статусу критичности".

При этом нардеп уточнил, что в органах местного самоуправления и государственных органах действуют другие критерии:

"Если предприятие имеет право забронировать до 50% своих военнообязанных граждан, то это количество высчитывается из штатной численности работников по состоянию на 18 мая 2024 года, чтобы нельзя было искусственно раздуть штатное расписание после вступления в силу закона. Однако это не означает, что граждане Украины, которые были забронированы после 18 мая 2024 года, потеряют право на бронирование. Если предприятие не превышает квоты, то эти граждане сохраняют бронирование".

Мобилизация в Украине - критерии бронирования обновлены

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине приостановили бронирование военнообязанных в связи с проведением Министерством обороны аудита предприятий критической инфраструктуры.

По результатам аудита, правительство обновило критерии бронирования и критерии для получения статуса критичности предприятиями.

Позже СМИ сообщили, что в связи с этим десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли "бронь" от службы в армии.

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