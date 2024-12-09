Самые высокие зарплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций.

Средняя зарплата штатных работников в Украине за январь-сентябрь 2024 года выросла на 22,2% - до 20 592 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Самые высокие зарплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций - 50 752 грн, рост составил +37,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На втором месте по размеру средней заработной платы - работники авиационного транспорта - 40 443 грн, которая за год выросла на 35,7%.

Третью строчку занимают представители финансовой и страховой деятельности, у которых средняя зарплата выросла на 20,5% до 40 194 грн.

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Наименьшие средние зарплата у работников образования (13 970 грн, + 15,6%) и представителей искусства в сфере библиотек, архиве и музеев (12 497 грн) и деятельности в сфере творчества и развлечений (12 478 грн).

Следует отметить, что Госстат указывает уровень зарплат до вычета налогов (налога на доходы физических лиц и военного сбора, который с декабря вырос с 1,5% до 5%), поэтому показатель "чистой" зарплаты на руки будет меньше.

Зарплаты в Украине

Средняя зарплата работников центральных государственных органов в октябре 2024 года составляла 57,5 тысяч гривен. Это на 49% больше, чем по состоянию на начало года (в январе показатель средней зарплаты составлял 38,6 тыс. грн), свидетельствуют данные Министерства финансов по оплате труда в государственных органах.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д), который предусматривает повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП. Изменения вступили в силу с 1 декабря.

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