Решение о прямой передаче этих денег может быть принято в следующем году.

Лидеры ЕС одобрили план использования миллиардов евро прибыли, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине. Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения по этому поводу в начале декабря, пишет FT.

"Политически мы согласились, что в конечном итоге Россия должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. В настоящее время мы работаем над первоначальным предложением, чтобы сосредоточиться на так называемых сверхприбылях. Эти сверхприбыли уже достаточно значительны. Идея состоит в том, чтобы мы объединили их и направили через бюджет ЕС в Украину", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу после саммита лидеров ЕС.

Источники FT сообщили, что комиссия намерена представить в начале декабря план, который бы облегчил передачу доходов от замороженных активов Киеву.

"Эти выводы являются для нас зеленым светом", – отметил один из собеседников, имея в виду совместное заявление лидеров "об ускорении работы с целью представления предложений".

Ожидается, что в своих предложениях ЕК уточнит юридические обязательства по доходам в депозитариях ценных бумаг, таких как Euroclear, и возьмет на себя обязательство их откладывать. Только на следующем этапе (вероятно, в следующем году) будет подан законодательный акт, который фактически будет изымать и перераспределять эти средства Киеву.

Замороженные активы РФ в Европе - что надо знать

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года были наложены санкции, заморозившие 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центральному банку России.

Львиная доля – 180 миллиардов евро, по данным бельгийского правительства, хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

В Euroclear на этой неделе сообщили, что только за первые 9 месяцев этого года заработали 3 миллиарда евро на замороженных российских активах. В прошлом году за тот же период заработали 347 миллионов евро.

Официальные лица ЕС искали пути, как направить эти поступления в Украину, но Европейский центральный банк предупредил о потенциальных рисках для евро.

Брюссель поддерживает регулярные контакты с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию их подходов к замороженным активам. В этом месяце сообщалось, что Европейский Союз и США подтвердили свои планы передать Украине доходы от активов России, которые были заморожены из-за ее агрессивных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: