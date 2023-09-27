США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Суверенные активы России, замороженные Западом, должны быть использованы для послевоенного восстановления Украины. Юридические команды проводят "чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно" делать с российскими активами.

Об этом заявила специальный представитель президента США Джо Байдена по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер, пишет Financial Times.

"По сути, если бы я сказала не с юридической точки зрения, а с этической и моральной, то учитывая разрушения, которые русские причинили Украине, вы знаете, они должны внести свой вклад в восстановление Украины. С юридической точки зрения вопрос о том, как это сделать, находится в стадии разработки", - отметила она.

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Прицкер заявила, что США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии.

Заморозка российских активов - новости

Как сообщал УНИАН, западные страны заморозили суверенные активы России на сумму 300 миллиардов долларов в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года.

Некоторые страны призвали использовать эти деньги для финансирования Киева в качестве вклада в его огромные затраты на реконструкцию, но другие заинтересованные стороны, включая Европейский центральный банк, выразили опасения касательно законности и последствий такого шага.

Украина уже давно призывает к созданию механизма для использования этих средств как в качестве прямого вклада, так и в качестве способа стимулирования других обещаний помощи со стороны правительств и частных инвесторов.

В Сенат США был внесен закон, который позволит Байдену конфисковать суверенные активы России и передать их Украине для долгосрочного восстановления. Но среди руководства США и ЕС есть сомнения относительно целесообразности такого решения, что затрудняет согласование плана западными союзниками.

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