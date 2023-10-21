В ближайшее время они планируют найти механизмы передачи средств.

Европейский Союз и США подтвердили свои планы передать Украине доходы от активов России, которые были заморожены из-за ее агрессивных действий.

Как сообщается в совместном заявлении по итогам саммита, представители стран собираются в ближайшее время найти механизмы их передачи. Средства будут направлены на поддержку, восстановление и реконструкцию Украины, пострадавшей в результате войны.

"В рамках наших усилий, направленных на оказание помощи Украине, в краткосрочной перспективе мы будем исследовать, как любые чрезвычайные доходы частных организаций, происходящие непосредственно от замороженных российских суверенных активов, где эти чрезвычайные доходы не нужны для выполнения обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию", - говорится в заявлении.

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Замороженные активы РФ - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, страны Запада заморозили суверенные активы России на сумму 300 миллиардов долларов.

Многие политики давно призвали передать эти деньги Украине, но другие заинтересованные стороны, включая Европейский центральный банк, высказывали опасения относительно законности и последствий такого шага.

Однако впоследствии в Сенат США внесли закон, который позволит конфисковать суверенные активы России и передать их Украине для долгосрочного восстановления.

Недавно высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы заставить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов из замороженных резервов российского центрального банка для помощи Украине.

В то же время в ЕС придумали другой план. Они предлагают ввести налог на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов российского Центрального банка суммой более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины.

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