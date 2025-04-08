Арьев направил обращение в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил о возможном конфликте интересов, проанализировав доходы первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко. Он обратил внимание на полученные ею гонорары от Киевской школы экономики (КШЭ).

Об этом Арьев написал в Facebook. Он отмечает, что президентом КШЭ является Тимофей Милованов, который также возглавляет наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" и является членом наблюдательного совета НАЭК Энергоатом.

По словам нардепа, в 2024 году Свириденко задекларировала 3,1 млн грн гонораров, полученных от КШЭ, часть из которых – почти 852 тыс. грн – она получила в 2023 году. И именно в том году министерство экономики подало кандидатуру Милованова в наблюдательный совет "Укроборонпром".

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В 2024 году, по словам Арьева, Милованов также вошел в состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" как представитель государства.

"Оба раза состав наблюдательных советов утверждало правительство, членом которого является Свириденко. То есть, получается, что министр получает деньги в структуре, которую возглавляет тот, кого она рекомендует в набсовет и которого утверждает в набсоветах! Если это не конфликт интересов, то что тогда?" – написал нардеп.

Арьев добавил, что по этому поводу направил соответствующее обращение в Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Ранее Арьев опубликовал другой пост, в котором отмечал, что за преподавательскую деятельность Свириденко в 2024 году получила и задекларировала 3 102 506 грн гонораров.

"Но эта история не только о незаурядных талантах Свириденко, потому что другие преподаватели вузов могут только мечтать о подобной оплате. Эта история о конфликте интересов, ведь структуры Киевской Школы Экономики в 2024 году были исполнителями грантовых программ, бенефициаром которых было Минэкономики, возглавляемое Свириденко. Поэтому, подобные гонорары вице-премьера в КШЭ не только выглядят некрасиво и подозрительно, но и являются предметом для детального изучения ситуации Национальным Агентством по предотвращению коррупции", – говорится в заметке нардепа.

На это сообщение Милованов, как президент КШЭ, отреагировал так:

"Зарплата Свириденко, хоть и выглядит высокой, соответствует рыночной зарплате людей такого уровня. Мы платим и значительно большие зарплаты".

Он назвал обвинения "политической атакой Партии Порошенко".

"Хотя это и атака оппозиции на власть, обвинения серьезные. И я должен на них ответить как руководитель KSE. Обвинений два – высокая зарплата и конфликт интересов. О высокой зарплате я написал выше. Она рыночная и соответствует уровню зарплат, которые мы платим в KSE. Единственная "зрада" здесь, что мы платим нормальные зарплаты за преподавание для топовых людей, но общество к этому еще не привыкло", – прокомментировал Милованов.

Он также прокомментировал обвинения относительно конфликта интересов, связанное с тем, что KSE якобы помогает правительству и получает за это финансирование от международных организаций.

"Этого конфликта интересов нет. Потому что университет, где работает Свириденко, не выполняет таких проектов. Эти проекты выполняются другими организациями – благотворительным фондом, исследовательским институтом, которые имеют отдельные независимые системы управления и комплаенса. Напомню, что у нас независимый совет директоров, в котором больше половины иностранцев, и мы полностью выполняем украинское и международное законодательство, включая контроль конфликта интересов и предотвращение коррупции", – отметил Милованов.

Кто такая Юлия Свириденко

Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины. Эту должность она занимает с ноября 2021 года.

Ее карьера в политике началась раньше. К примеру, с сентября 2019 года она занимала должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В том же году она была избрана председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Согласно данным из открытых источников, действующий министр экономики с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет. Она имеет степень магистра по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности".

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