В Украине запустили 'Дія.Карту': что это и для чего

Отмечается, что с новой картой украинцам будет проще получать помощь от государства.

Министерство цифровой трансформации и украинские банки создали "Дія.Карту". Новая банковская карта призвана облегчить получение выплат от государства.

"Вместо нескольких разных карт - один удобный инструмент. Со временем вам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

На данный момент на карту можно получить выплату в рамках программы "єКнига", которая предусматривает выплату в размере 908 гривень на покупку книг украинцам, достигшим совершеннолетиям.

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Кроме того, на эту карту планируют перевести выплаты "єПоддержки", в том числе, и средства за 2021–2023 года. Также до конца месяца на новую карту можно будет получить еще одну социальную выплату. Число государственных программ с денежными средствами для целевых выплат будет увеличиваться.

На данный момент "Дія.Карту" можно оформить в "ПриватБанке", "А-банке", "Аккордбанке", "Глобус банке" и mono.

"Со временем на Действие.Карте будет больше государственных программ с "окрашенными" средствами для целевых выплат. Также расширится список банков, сейчас еще три на этапе подключения – ожидаем Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4", - подытожил Федоров.

Стоит отметить, что владельцы карт mono уже могут увидеть "Дія.Карту" в мобильном приложении.

Тысяча Зеленского - последние новости

11 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы начали получать первые выплаты в рамках программы "Зимняя еПоддержка".

Глава правительства напомнил, что оставить заявку на получение средств можно в "Дії". Также Шмыгаль поделился, что с 10 декабря заявки принимаются и через банки-партнеры. Кроме того, получатели пенсий и социальных выплат могут получить выплаты через "Укрпочту".

Позже президент Владимир Зеленский рассказал, что около половины выплат "зимней тысячи" было перечислено за коммунальные услуги.

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