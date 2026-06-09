Доллар бьет рекорды и приближается к отметке в 45 гривень: официальный курс валют на среду

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 10 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла сразу на 33 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 июня – 44,51 грн/долл.).

При этом, согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также значительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,90 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 55 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,66/44,69 грн/долл., а к евро – 51,59/51,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 июня вырос на 31 копейку и составлял 44,90 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,35 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 5 копеек и составил 51,85 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,10 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 30 копеек и составил 44,85 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 20 копеек и составлял 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

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