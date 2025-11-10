Население в начале ноября нарастило продажу валюты.

Курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти, на что повлияет ряд факторов.

Как рассказала в комментарии УНИАН член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в первую неделю ноября курс доллара в Украине был довольно спокойным - около 42 гривен за доллар, торги на межбанке почти не менялись, а официальный курс оставался в этом коридоре.

На ближайший период, с 10 по 14 ноября, по ее словам, на курс будут влиять несколько факторов.

"Во-первых, придет ли международная помощь вовремя: если да - на рынке станет больше валюты и волнения уменьшатся; если помощь задержится - давление на гривню возрастет. Во-вторых, что будет делать Нацбанк - регулятор может действовать на рынке, чтобы смягчить колебания курса. В-третьих, осенью бизнес и люди обычно больше покупают валюту из-за закрытия отчетов и закупок, и это увеличивает спрос", - пояснила эксперт.

Также Золотько отметила, что на курс влияют также важные новости о ценах в стране: если цены быстро растут, люди покупают доллары как "запас", и это подталкивает курс вверх. И наконец - что происходит на мировых рынках и как будут идти экспорт и импорт: большой импорт или изменения в ценах на энергоносители тоже влияют.

"Если не будет больших неожиданностей, скорее всего курс останется около 42 грн/долл. Если же задержится международная помощь, появятся тревожные внутренние новости или будет сильное мировое потрясение, гривня может подешеветь заметнее", - резюмировала банкир.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что население в начале ноября нарастило продажу валюты для пополнения гривни в кошельке. Предложение выросло на 4%, спрос снизился на 3%.

Эксперт прогнозирует, что на межбанке курс доллара может двигаться в зону 42,25-42,40 грн за доллар.

"Следующая цель 42,5 грн и дальше 42,95 грн. Наличные готовы двигаться в зону 42,5 грн за доллар, со следующей целью 42,95 грн. Конечно, эти ожидания могут быть скорректированы из-за действий НБУ. Если инфляция будет достаточно низкой, это позволит Центробанку быть более свободными в вопросе ослабления гривни"", - написал аналитик на своей странице Facebook.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,97 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,89 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 ноября, снизился на 8 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро.

