Сейчас политической воли для получения доступа ко всей сумме российских активов нет.

Если Европа согласится предоставить Киеву "репарационный кредит" из замороженных российских активов, сумма которого, по данным западных СМИ, может составить около 140 миллиардов евро, Украина хочет использовать эти средства, в первую очередь, для финансирования оборонных нужд, восстановления энергетической инфраструктуры и для выплат компенсаций пострадавшим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая во время круглого стола в УНИАН на тему: "Арестованные активы РФ: международные правовые основания и перспективы использования в пользу Украины".

Она отметила, что на данный момент инициатива "репарационного кредита" - неокончательное решение, однако она очень поможет Украине в 2026 году.

"Это практический механизм здесь и сейчас, он дает нам возможность финансировать критические оборонные нужды, пока идет война. Также это о будущих компенсациях для украинцев и всех, кто пострадал. Ведь Украина занимает позицию, что часть "репарационного кредита" должна идти на военные нужды, на закупку оружия. Но часть должна также обеспечить восстановление энергоинфраструктуры и также выплаты компенсаций пострадавшим", - сказала заместитель руководителя ОПУ.

По ее словам, сейчас создается правовая база для выплаты этих компенсаций. Ожидается, что компенсационная комиссия заработает не ранее 2027 года. Она отметила, что 16 декабря в Гааге будет подписано согласование конвенции Совета Европы о создании компенсационной комиссии, но путь к ее формальному запуску еще будет продолжаться.

"Украина должна иметь автономию в определении целевого использования этих средств, ведь мы лучше знаем потребности фронта. Часть средств следует зарезервировать под компенсационный механизм, чтобы создать финансовую подушку для выплаты пострадавшим", - сказала Мудрая.

По ее мнению, в ближайшее время должна быть разработана поэтапная модель использования активов, а также финализированы все юридические, экономические и политические аспекты этого кредита.

"Также не маловажным является привлечение других стран за пределами ЕС: Канада, Япония, Великобритания, Австралия, Швейцария", - отметила спикер.

Она подчеркнула, что это не репарации или компенсации в классическом понимании норм международного права, но это важный шаг в этом направлении.

"Мы формируем юридический инструмент для того, чтобы потом можно было заставить Россию выплатить компенсацию. Это будет как принудительное исполнение Россией своей обязанности выплатить репарации за счет всего тела российских активов", - добавила Мудрая.

6 октября стало известно, что Еврокомиссия представила план, по которому разрешается правительствам стран ЕС использовать до 185 млрд евро (216,76 млрд долларов) - большую часть из 210 млрд евро российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявлял, что конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию страны как центра финансовых услуг.

В свою очередь верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что Россия не должна получить своих замороженных в Евросоюзе активов даже если будет достигнуто прекращение огня в Украине.

