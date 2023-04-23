В системе Prozorro с 23 апреля стала доступна новая функция.

С сегодняшнего дня система Prozorro открывает информацию о ценах, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных.

Как сообщает Министерство экономики, такую обязанность предусматривает новая редакция закона "Об оборонных закупках". "С 23 апреля в системе Prozorro стала доступной новая функция - отображение информации о невооруженных оборонных закупках. Отныне оборонные заказчики и воинские части начнут публиковать информацию о ценах за единицу в своих невооруженных закупках", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономики Украины Надежды Бегун, оборонные заказчики будут отчитываться именно о невооруженных закупках (питание, вещевое имущество, горючее и т.д.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн - работ. Отчеты будут содержать ограниченный объем информации - название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

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Указано, что в случае закупок услуг по питанию заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу.

По словам директора ГП "Прозорро" Николая Ткаченко, оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика.

В то же время Ткаченко отмечает, что опубликованной информации будет достаточно для ценовой аналитики.

Закон предусматривает, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение рабочих 10 дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня им нужно будет отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения.

Важные новости о государственных закупках - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 24 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8381, который предусматривает введение прозрачности в оборонных закупках. Президент Владимир Зеленский подписал закон 21 марта.

Принятию закона предшествовал громкий скандал в Минобороны с закупкой питания для военнослужащих по завышенным ценам.

Также следствием скандала стала отставка заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и увольнение директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.

Позже Офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

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