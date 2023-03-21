Он предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение прозрачности в оборонных закупках.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Ну наконец то, №8381 о прозрачных оборонных закупках подписан президентом. Он предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии", - написал депутат.

Прозрачность в сфере оборонных закупок

Верховная Рада 24 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8381 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения в Украине".

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21 января "Зеркало недели "сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки была создана "фирма-прокладка".

Издание утверждало, что располагает соглашением Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его.

Также после скандала с закупкой Минобороны продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Кроме того, были обнародованы скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022 года Резников назначил подписывать вооруженные контракты МО.

Как выяснилось, чиновник – уроженец города Ухта Республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен президентства Виктора Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Сам Лиев назвал это "вбросами" с целью дискредитации Резникова.

Впоследствии Офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

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