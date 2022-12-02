Разумная государственная поддержка для производителей и отрасли розничной торговли обеспечит стабильные цены, наличие продуктов в магазинах и даже их запасы у продавцов на случай экстренных ситуаций, вызванных вражескими обстрелами или разрушением инфраструктуры.

Государственное административное давление на бизнес для удержания цен приведет к разрушительным последствиям: производство остановится, магазины продовольствия закроются, а заоблачные цены на продукты будут править неподконтрольные государству спекулянты черного рынка.

Об этом пишет издание "Дело", анализируя ценовые тренды на продукты. Главный вывод - все и дальше будет дорожать, ведь госбюджет-2023 рассчитан на рекордном для последних лет инфляционном показателе - почти 30%. Хотя даже сейчас некоторые продукты подорожали в разы больше, чем показывают данные государственной статистики. Государство не сможет остановить подорожание продуктов и базовых товаров в условиях войны, блэкаута и иногда объективного дефицита, но ему под силу смягчить и притормозить рост цен.

Разумная государственная поддержка для производителей и отрасли розничной торговли обеспечит стабильные цены, наличие продуктов в магазинах и даже их запасы у продавцов на случай экстренных ситуаций, вызванных вражескими обстрелами или разрушением инфраструктуры. Как удачный пример – цены на яйца снизились на 20% после заключения меморандума Минагропрода и производителей. Птицефабрики обязались увеличить поголовье кур-несушек и производство яиц, а государство со своей стороны гарантировало финансовую поддержку производителям, контроль за ценами на корма и приоритетный доступ к энергетическим ресурсам.

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Есть и неудачные примеры государственного вмешательства. Об этом тоже говорится в публикации. Евгений Букреев, директор по финансам ООО "Три медведя", напомнил о катастрофе на рынке топлива – государство вмешалось в регулирование цен, с АЗС исчезло топливо, расцвели черный и серый рынки. Другой эксперт напомнил, как производители легко обходят государственные ценовые ограничения: например, исчезло сливочное масло жирностью 72,5%, а на смену ему пришло с жирностью 73,5% – оно не подпадало под критерии по предельным ценам.

Такой же неудачный пример – ограничение розничной надбавки на социальные товары в 10% и сроков расчетов ретейлеров с поставщиками до 10 дней.

"На рынке продовольственных товаров все равно происходит рост цен путем увеличения закупочных цен от поставщиков (в среднем на 25-30%), а ритейл вынужден искать дополнительные средства для покрытия расходов", – отмечают в Ассоциации ритейлеров Украины.

Неудачная государственная регуляция вымывает из торговой отрасли оборотные средства, продавцы не имеют товарных запасов. Благодаря им украинский ритейл продержался в начале войны и обеспечил украинцев продуктами. Сейчас обострение ситуации с инфраструктурой может в один день оставить людей без пищи на долгое время – это гуманитарная катастрофа, голод и хаос. При этом именно розничная торговля в всей цепи несет расходы вследствие войны: до сих пор нет законного механизма неоплаты поставщику за уничтоженный на полках или складах обстрелами или вследствие оккупации товар – это огромная проблема и сетевых продавцов, и маленьких магазинчиков. После разрушения остаются одни лишь долги, поскольку они должны деньги поставщикам.

Отнесение производства продуктов и торговли к критической инфраструктуре – это, по мнению экономических аналитиков и представителей бизнеса, еще один действенный способ сдержать рост цен. Блэкаут – это дополнительные затраты на генерацию энергии у производителей, в логистике и ритейле. Каждое звено вкладывает миллиарды гривен в закупку генераторов и горючего для них. Оно, кстати, по государственным прогнозам тоже будет дорожать. И эта статья расходов – заметный драйвер роста цен на продукты питания.

Президент CFO Club Ukraine, профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник подчеркивает: административное регулирование цен – это худшее, что может сделать государство. "Подобные шаги непременно приведут к ажиотажу и увеличению времени до урегулирования ценовой ситуации. Такие действия разбалансируют экономику. Любая попытка искусственно стабилизировать цены на потребительские товары приведет к их исчезновению с полок магазинов. Вместе с тем расцветут черные рынки, на которых воцарятся нерыночные цены, и возникнет угроза введения карточной системы", — предупредил эксперт