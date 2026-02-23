Сорвет ли Венгрия помощь Украине: в ЕС возмущены угрозами Будапешта, - Bloomberg

Венгрия будет блокировать кредит для Киева, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Венгрия вызвала возмущение среди стран-членов Европейского Союза из-за угрозы заблокировать очередной пакет санкций против России, а также кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро (около 106 млрд долл.), пишет Bloomberg.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что затягивание решений в поддержку Украины ставит вопрос о роли Венгрии в Евросоюзе.

"В долгосрочной перспективе мы должны решить, действительно ли нам нужно 27 членов", - отметил министр иностранных дел Литвы и добавил, что Венгрия должна прекратить свои "манипуляции".

Причиной спора стала ситуация с нефтепроводом "Дружба", который транспортирует российскую нефть в Венгрию и Словакию. В конце января он был поврежден во время российской атаки. Будапешт и Братислава обвинили Украину в затягивании ремонта, тогда как в Киеве заявили, что на восстановление нужно больше времени. В то же время Венгрия и Словакия не обвинили Москву в повреждении инфраструктуры.

В письме президенту Европейского совета Антониу Коште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал остановку поставок "неоправданным актом враждебности, подрывающим энергетическую безопасность Венгрии".

По данным Bloomberg, Орбан заявил, что будет блокировать кредит для Украины, пока поставки нефти не возобновятся. Позицию правительства подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который заявил в Брюсселе, что Будапешт готов заблокировать решение во время голосования.

В то же время противодействие помощи Украине стало ключевой темой кампании Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля. Его партия "Фидес" отстает от проевропейского оппозиционного альянса, что повышает вероятность потери власти после 16 лет правления.

Венгерский премьер поддерживает тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, который на прошлой неделе публично поддержал его на выборах. По словам госсекретаря США Марко Рубио, Будапешт даже получил исключение из американских санкций на импорт российской нефти.

Несмотря на то, что Венгрия в декабре получила освобождение от участия в финансировании кредита для Украины, страна все равно может повлиять на процесс, ведь для изменений в бюджет ЕС нужно единогласное согласие.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ожидал от Венгрии большей солидарности с Украиной. Он напомнил, что венгры хорошо знают, что означает вторжение, ведь Будапешт переживал его дважды, и назвал нынешнюю позицию венгерских властей "шокирующей".

"Правящая партия сумела создать атмосферу враждебности к жертве агрессии и сейчас пытается использовать это на всеобщих выборах. Это довольно шокирующее", - отметил Сикорский.

Новые санкции против России – главные новости

Запланированный ЕС 20-й пакет санкций против РФ должен сосредоточиться на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле России. Он также должен еще больше сократить доходы Кремля от экспорта нефти и газа.

В начале прошлой недели стало известно, что новый пакет санкций вызывает острые разногласия среди государств-членов Евросоюза. Кроме Венгрии, замечания высказывали также Италия, Испания, Греция и Мальта.

22 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций против России, если Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что страны ЕС вряд ли примут новый пакет санкций против России 23 февраля.

