Расходы на выплаты пенсий в 2026 году чиновники предлагают увеличить более чем на 14 миллиардов гривень - до 251,3 миллиардов гривень.

Кабинет министров предлагает в 2026 году повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, а, следовательно, и минимальную пенсию с 2361 до 2595 гривень, то есть на 234 гривни. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год, текст которого обнародован на сайте парламента.

Следует отметить, что согласно проекту сметы, в 2026 году инфляция вырастет на 9,9%, что соответствует величине роста прожиточного минимума. В целом на выплату пенсий в 2026 году чиновники предлагают потратить 251,3 миллиарда гривен, что более чем на 14 миллиардов гривень больше чем в 2025 году.

Как отмечается в пояснительной записке, указанный объем расходов позволит обеспечить все обязательства государственного бюджета на выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений к пенсиям, которые, согласно действующему законодательству, финансируются за счет бюджетных средств.

В правительстве уверяют, что ресурса хватит и на осуществление ежегодной индексации пенсий, а также на выплату пенсий бывших военнослужащих и членов их семей, "численность которых в связи с вооруженной агрессией РФ постоянно увеличивается".

Бюджетная декларация на 2026-2028 годы предусматривала повышение размера минимальной пенсии до 2564 гривни.

По данным портала Opendatabot, пенсии почти трети украинцев не превышают 3 тысяч гривень.

Средний размер пенсий по состоянию на апрель 2025 года, по данным Пенсионного фонда, вырос на 552 гривни - до 6341 гривни.

