'Национальная валюта - это не только деньги': глава НБУ Пышный рассказал, зачем Украине шаг вместо копейки

Глава НБУ Андрей Пышный поддерживает инициативу введения шага вместо копейки, ведь, по его словам, сейчас идет война не только за территорию, не только за ресурсы, но и война смыслов. Потому что национальная валюта - это не только о деньгах. Об этом Андрей Пышный рассказал в интервью для YouTube-канала STERNENKO.

"Национальная валюта - это атрибут государственности, суверенитета, исторической преемственности. Реализовав денежную реформу, нам не удалось убрать из нашего денежного обращения это родство, которое, к сожалению, до сих пор существует на уровне разменной монеты с Москвой. А я должен здесь сказать о том, что из 15 республик бывшего Советского Союза только три оставили в своем денежном обращении копейку в качестве разменной монеты. Все остальные вернули себе исторические названия. Все. Эти три страны - Россия, Украина, Беларусь, а также еще копийка есть в Приднестровье. Поэтому это война смыслов, в которой, я просто убежден, мы должны победить", - отметил Андрей Пышный.

По его убеждению, возвращение названия для исконной разменной монеты - это завершение денежной реформы, которая была начата 30 лет назад.

"В этом году, кстати, мы будем праздновать 30-летие гривны. И я хочу, чтобы она окончательно вернула свое имя. В 1918 году Украинская Народная Республика ввела в обращение и гривну, и шаги. Тарас Григорьевич Шевченко, Нечуй-Левицкий, Котляревский, Леся Украинка в своем творчестве глубоко использовали шаги. Мы просто об этом не знаем. Россияне "запудрили" всем мозг. Шаг был очень глубоко укоренен в украинской культуре. Это часть нашей души. Только то, что присутствует каждый день рядом с вами, то, что вы произносите, к чему прикасаетесь, с чем имеете дело в быту, может быть частью души", - отметил в интервью глава НБУ Андрей Пышный.

Он также отметил, что законопроект о шаге ожидает второго чтения в парламенте.

"Будем надеяться, что наши народные депутаты примут законопроект. Первое чтение законопроект прошел с одним голосом против. Надеюсь, народные депутаты вернутся со своих больничных, и мы увидим результативное голосование. Под самим законопроектом стоят подписи 70 народных депутатов, включая председателя парламента. Мне кажется, у нас есть хорошая перспектива получить поддержку в парламенте, далее подпись президента и далее Национальный банк очень быстро, без промедлений, начнет чеканить шаги", - рассказал в интервью Андрей Пышный.

Напомним, законопроект о десоветизации названия разменной монеты был внесен в Верховную Раду Украины 1 октября 2025 года. Во время голосования в первом чтении документ поддержали 264 народных депутата.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы НБУ Андрея Пышного, такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации.

