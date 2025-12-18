Комплекс будет включать 40 аттракционов, шесть тематических зон и несколько отелей.

В Румынии готовятся открыть масштабный парк развлечений, посвященный легенде о Дракуле. Как пишет Express, проект стоимостью €1 млрд (около £877 млн) реализуют неподалеку от Бухареста. Новый комплекс уже окрестили "Трансильванским Диснейлендом".

Что входит в проект

Dracula Land станет многофункциональным пространством, которое объединит тематический парк, аквапарк, термальный спа-комплекс, торговую зону, отели, гоночную трассу, развлекательные площадки и технологический хаб. По замыслу инвесторов, это должен быть крупнейший в Европе центр развлечений, ритейла и технологий.

Главный парк площадью 780 тысяч квадратных метров будет включать 40 крупных аттракционов и шесть иммерсивных зон. На входе гостей будет встречать Moonlit District - "Лунный квартал" с Трансильванской железной дорогой, 10-метровой двойной каруселью, проекционными и дрон-шоу, иммерсивной выставкой о "голливудских вампирах" и маршрутом "Легенда Влада".

Видео дня

В зоне Family Kingdom покажут "сверхъестественных существ из культур всего мира": здесь появятся 4D-кинотеатр, игровые пространства для малышей, сцена для живых шоу и разнообразные аттракционы. Отдельная зона Трансильвании, стилизованная под Карпаты, воссоздаст традиционные села и "таинственные леса" с американскими горками, водными аттракционами, игровыми площадками и сельским рынком.

Одной из ключевых локаций станет Замок Дракулы, который обустроят среди руин, искусственного озера и садов. Внутри будут лабиринт, лодочные прогулки и скоростные маршруты по подземным переходам. Также в парке появятся зоны Port of New Orleans с экстремальными аттракционами и London Town, вдохновленная викторианскими улицами Лондона, с театром "Глобус", конными экипажами и сувенирными лавками.

Кроме тематического парка, комплекс будет включать аквапарк и термальный спа с более 30 водными аттракционами и волновым бассейном - одним из крупнейших в Европе. На территории построят три отеля: Dracula Grand Hotel, Dracula Family Hotel и Dracula Inn - всего на 1 200 номеров.

Также предусмотрены торговый аутлет площадью около 9 тысяч квадратных метров с более 70 брендами, многофункциональная арена на 22 500 мест для концертов и фестивалей, гоночная трасса длиной около 4,5 км и бизнес- и теххаб.

Отмечается, что открытие Dracula Land планируют на 2026-2027 годы, точную дату пока не объявили. Ожидается, что на первом этапе комплекс ежегодно будет принимать около 3 миллионов посетителей.

Основатель проекта Драгош Добреску подчеркнул, что Dracula Land - это не просто девелоперский проект, а "национальный символ", который должен показать способность Румынии создавать масштабные знаковые объекты со смыслом и собственной историей.

Европу и Африку хотят соединить подводным мегатоннелем - что известно

Напомним, по мнению ученых, идея о прямом наземном маршруте из Европы в Африку, несмотря на определенные инженерные вызовы, является реалистичной. При современных технологиях возможно построить тоннель под Гибралтарским проливом, соединив Марокко с Испанией. В частности, по данным исследования немецких специалистов, прокладка железнодорожного тоннеля под проливом вполне возможна. Сейчас испанские власти поручили разработать план проекта до конца следующего года, чтобы уже в 2027 году правительство могло одобрить этот проект.

Вас также могут заинтересовать новости: