США требуют от Украины проведения только президентских выборов, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею возможного онлайн-голосования во время предстоящих выборов. Об этом он заявил во время разговора с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос, еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", - сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что передал все сигналы депутатам относительно закона о выборах. Впрочем, по словам президента, пока наработок этого закона нет. Также президент отметил, что в запросе от США речь идет только о выборах президента в Украине.

Видео дня

"Соединенные штаты Америки делали запрос на президентские выборы. Я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборы в Раду и местные выборы мы не рассматривали", - добавил Зеленский.

Выборы в Украине - важные новости

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине пришло время провести выборы президента. Он также отметил, что в Украине якобы "используют войну", чтобы не проводить выборы.

В ЕС отреагировали на это заявление, отметив, что выборы в Украине должны состояться тогда, когда для этого будут соответствующие условия. Там также отметили, что Зеленский является "демократически избранным лидером".

Между тем КМИС провел опрос украинцев о возможности проведения выборов. 57% опрошенных украинцев считают, что выборы возможны только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Тогда как 9% считают, что выборы нужно проводить до прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать новости: