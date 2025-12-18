По словам президента, без этих денег трудностей не избежать.

Президент Владимир Зеленский надеется на положительное решение в вопросе принятия репарационного кредита под замороженные росактивы, потому что без этого финансирования для Украины "будет большая проблема".

Об этом глава государства сообщил журналистам перед своей командировкой в Брюссель на саммит ЕС, где сегодня должны рассмотреть вопрос росактивов.

"Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы. Сейчас мы говорим о 200 миллиардах, которые находятся на территории ЕС. Это решение на столе, все зависит от политической воли", - отметил Зеленский.

Предварительно украинская сторона вела переговоры по росактивам и с американцами, и с европейцами.

"Важно, что мы проговорили с американцами в Берлине - что Украине нужны деньги на восстановление. Америка сказала, что она готова помогать. Пока что деталей у меня нет. Европа также всегда говорила о восстановлении Украины", - сообщил президент.

Зеленский указал на то, что целевое использование средств будет зависеть от повестки дня.

"Сегодня мы говорим о репарационных деньгах не только в смысле восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги, чтобы поддержать нашу армию и оборонное производство. Если война закончится - мы делаем для этого дипломатически абсолютно все - то использование этих денег будет направлено полностью на восстановление", - пояснил президент.

Глава государства также уточнил, что Украина готова использовать деньги для закупки американского и европейского оружия, поэтому союзники могут рассчитывать на часть этих средств. И вспомнил, что следующими после ЕС могут стать замороженные в США росактивы.

"В США тоже есть росактивы, их меньше - 5 или 5,5 млрд, за них также надо бороться. Каждая копейка важна для нас", - подытожил Зеленский.

Замороженные активы России - главные новости

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, для финансирования Украины на следующие два года Европа должна обеспечить 90 миллиардов евро. Источник финансирования союзники должны принять на этой неделе.

В то же время МВФ выступил с критикой расходов Бельгии, отметив, что стране следует беречь свои финансы. В противном случае возможно быстрое ухудшение динамики долга страны. Большинство замороженных в ЕС росактивов находится под бельгийской юрисдикцией.

