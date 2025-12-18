Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все союзники знают о российской лжи относительно якобы захвата российскими захватчиками города Купянск на Харьковщине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp.
В частности, глава государства ответил на вопрос, видели ли международные партнеры его обращение из Купянска, и поняли ли они, что российский диктатор Владимир Путин врет, и как это повлияло на переговоры.
"Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили. И наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я там был лично - это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами. Это повлияло очень сильно на разговоры с европейцами. Мне кажется, что также очень важно, что я хотел лично в такой день наградить наших воинов", - подчеркнул Зеленский.
Визит Зеленского в Купянск - что известно
Как сообщал УНИАН, 12 декабря Зеленский в День Сухопутных войск ВСУ лично посетил Купянск и записал видеообращение. Президент ознакомился с успехами украинских защитников на Купянском направлении. Глава государства тогда отметил, что сейчас чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.
Визит Зеленского в город состоялся на фоне хвастовства российских оккупантов, будто они захватили наш Купянск. Кроме того, Путин приглашал журналистов, чтобы те увидели, как россияне осуществляют контроль над якобы оккупированным городом.