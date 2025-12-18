РФ пока не отказалась от того, чтобы пойти на мирные переговоры, отметил президент.

Пока никаких намеков от США относительно возможного введения новых санкций против России в случае провала переговоров нет. Об этом во время разговора с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас нет пока статуса, что россияне точно не пойдут на мирные соглашения. Хотя я понимаю, что они точно не хотят. Но если американцы смогут надавить на них больше, возможно, нам всем удастся перейти к переговорному треку", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине хотят, чтобы эта война закончилась. И если РФ не пойдет на требования США закончить в ближайшее время эту войну, то Украине нужно будет усиление.

"Потому что это говорит, что одна сторона войны, а именно Россия, отказалась от дипломатического пути. А значит, надо будет усиливать другую - Украину. А это оружие, санкции, деньги. И это касается и Соединенных штатов и Европы", - добавил Зеленский.

Давление на РФ: важные новости

Ранее журналисты Bloomberg сообщали, что США готовят новый пакет санкций против РФ, если Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Сообщается, что санкции будут касаться энергетического сектора России.

Впоследствии посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила эту информацию, заявив, что соответствующий законопроект уже внесли в Сенат. По ее словам, авторами документа являются республиканцы Дэвид МакКормик и Джон Гастед и демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

