Также была договоренность о том, что Израиль должен значительно увеличить темпы производства систем Arrow 3.

Германия 18 декабря может подписать новое соглашение с Израилем о расширении контракта на поставку системы противоракетной обороны Arrow 3 и ракет-перехватчиков к ним. Сумма контракта может составить 3 млрд евро. Об этом пишет Defense Express.

В свою очередь, по мнению аналитиков, в рамках соглашения стороны могли договориться и о том, что Израиль должен существенно увеличить темпы производства систем Arrow 3.

Информацией о том, что Германия согласовала закупку дополнительных комплексов Arrow 3, поделилось издание Bloomberg. В нем отметили, что 17 декабря законодатели согласовали рекордное количество контрактов на поставку вооружения на примерно 59 млрд долларов.

Видео дня

Как отмечают в Defense Express, сделка по израильским комплексам входит в первую пятерку по сумме контракта по сравнению с другим вооружением, которое закупает Германия.

Ранее Bloomberg сообщал, что контракт по Arrow 3 между Иерусалимом и Берлином предусматривает, что стороны могут развернуть совместное производство ракет в Германии, скорее всего, на мощностях MBDA Deutschland, однако официально об этом не сообщалось.

"Но вместе с тем, для Израиля это не новая практика - аналогичные условия были, например, в соглашении с Индией, когда одним из условий покупки зенитного ракетного комплекса Barak MX было совместное производство ракет с индийскими компаниями. Что касается Германии, то стоит напомнить, что сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Берлин объявил о планах закупить комплексы противовоздушной обороны для защиты от баллистических ракет", - подчеркнули в Defense Express.

В конце концов, в сентябре 2023 года было подписано соглашение между Израилем и Германией о поставках комплексов Arrow немецкой армии. Тогда сумма контракта составляла 3,5 млрд долларов и это был рекордный экспортный контракт для Израиля, напомнили в материале.

"А на сегодня при условии заключения дополнительного контракта общая стоимость заказа Германией на системы Arrow 3 составит аж 7 млрд долларов. В то же время стоит отметить, что в начале декабря этого года в Германии было объявлено о приобретении начальной операционной готовности первой батареи немецкого комплекса ПРО Arrow 3", - добавили в публикации.

Другие новости об оружии

Ранее издание The War Zone писало, что системы Patriot смогут поражать цели "через плечо" во время пролета. Таким образом комплексы будут иметь дополнительную гибкость для борьбы с угрозами, которые уже пролетели над позицией батареи.

Также сообщалось, что несмотря на популярность, наземные дроны в Украине выполняют менее 1% от общего количества миссий. Оказалось, что в ноябре беспилотные наземные транспортные средства составляли менее 0,66% от общего количества миссий дронов в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: