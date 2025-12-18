Как отмечают аналитики, реалии на поле боя говорят об обратном.

Российский диктатор Владимир Путин 17 декабря заявил, что российские войска могут ускорить темпы наступления на фронте в Украине, однако, как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW) реалии на поле боя говорят об обратном.

Так, министр обороны РФ Андрей Белоусов использовал захват Россией малых и средних населенных пунктов для поддержки ложных утверждений России о том, что российские войска могут быстро захватить значительно более крупные населенные пункты, составляющие украинский "пояс крепостей".

В то же время, отмечают в ISW, российские войска часто тратили месяцы на попытки захвата этих небольших и средних населенных пунктов. При этом города в крепостном поясе Украины значительно крупнее тех населенных пунктов, на которые ссылался Белоусов.

Также Белоусов изложил ряд технологических и тактических адаптаций, которые российские войска внесли на поле боя за последний год, включая расширенное использование беспилотников для разведывательных и огневых задач, опору на вездеходы (квадроциклы) и мотоциклы для быстрого перемещения в "зоне поражения" в условиях действия беспилотников, а также расширенное использование окопных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Многие из этих российских адаптаций фактически демонстрируют, как российские военные оптимизировали себя для позиционной войны на Украине, а не готовятся к возобновлению быстрой механизированной борьбы в Украине, отмечают аналитики:

"Заявления Белоусова также показывают, что Министерство обороны России не ожидает быстрого изменения характера войны, а скорее готовится к продолжению позиционной войны и медленному, изнурительному наступлению. Российские войска разработали минимально достаточную оперативную технику, которая позволяет добиваться очень медленных оперативных успехов, но этот подход неэффективен для маневренной войны в широком масштабе и не позволит российским войскам быстро разрушить украинскую оборону в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

Ситуация на фронте

Как пишет The Economist, успешная операция ВСУ в Купянске стала важным позитивным моментом в обороне Украины, однако в целом перспективы на фронте не радужные.

Так, по данным DeepState, армия РФ имеет продвижение вблизи сел Звановка и Ровно и в городе Покровске Донецкой области.

Тем временем, в эти выходные в Майами ожидается встреча американских и российских чиновников для переговоров по прекращению войны между Киевом и Москвой. администрация США представит российским чиновникам результаты последнего раунда переговоров в Берлине по мирному плану и попытается убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением о прекращении войны.

