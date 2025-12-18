Артистка второй месяц проходит лечение и находится под наблюдением врачей в интенсивной терапии.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская перенесла серьезную операцию. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"С болью в сердце, но с верой и надеждой делюсь с вами личным. Уже второй месяц я прохожу лечение и сейчас под наблюдением врачей в интенсивной терапии. Контактная линза вызвала серьезную травму глаза, что привело к инфекции. Поэтому я временно не имею возможности выступать, работать и, признаюсь честно, чувствую себя непросто", - отметила она.

По словам певицы, после перенесенной операции ее состояние стабильное.

"Впереди путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением. Очень скучаю по вам и всем сердцем стараюсь как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если у вас есть возможность, помолиться за мое здоровье", - написала артистка.

Она также добавила, что временно не будет выступать, и пообещала "вернуться":

"Я искренне верю, что в жизни все имеет свой смысл, а каждый поступок - свои последствия. Господь все видит и каждому воздается по справедливости".

Напомним, на днях стало известно, что народную артистку Украины Тамару Яценко прооперировали.

