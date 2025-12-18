США предлагают делить станцию "на троих", отметил президент.

Пока никаких договоренностей о судьбе Запорожской атомной электростанции после окончания боевых действий нет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

"Вопросы эти поднимались. Среди сенситивных вопросов есть вопрос Донбасса, вы знаете. Второй вопрос - денег. Третий вопрос - ЗАЭС. Это наша станция, русские считают, что это их станция, потому что они ее оккупировали. Они не признают ни правила, ни право. США предложили компромисс, как они считают. Что станция каким-то образом должна существовать, работать. И в каких-то пропорциях делить эту станцию на троих. Я им сказал, что я считаю, что это несправедливо. И здесь вопрос не только в том, что это наша станция", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас вокруг ЗАЭС есть множество вопросов, касающихся не только распределения электроэнергии и финансов. Также есть вопрос о доступе к станции и ее безопасности.

"Вопрос также в том, что наша команда, наши люди там работают и должны работать. Там сейчас небольшое количество людей, потому что станция не работает на 100%. Но когда она будет работать, там будет находиться большая команда украинских специалистов. Где они будут жить? Много разных на сегодня вопросов, которые надо согласовывать с МАГАТЭ. Вопрос, а кто будет сейчас восстанавливать станцию, например. Ведь там много денег надо вкладывать. Также эта станция связана с вопросом восстановления дамбы на оккупированных территориях. Должна быть дамба, которую взорвали русские. Они взорвали, а кто будет платить сейчас?", - добавил Зеленский.

Дискуссии вокруг ЗАЭС: что известно

Ранее президент Зеленский заявлял, что Россия хочет оставить себе ЗАЭС в рамках мирных переговоров. В то же время он заявил, что если так случится, то станция работать не будет.

Между тем в МАГАТЭ заявили, что в случае достижения мирного соглашения, ЗАЭС потребует "особого статуса", а также соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией. В то же время гендиректор МАГАТЭ заявил, что пока война не будет прекращена, "всегда существует вероятность, что что-то пойдет очень, очень не так".

