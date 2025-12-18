Законодательные изменения должны обеспечить меньшие банковские комиссии и более быстрые трансграничные платежи.

Правительство одобрило пакет законопроектов, которые открывают путь для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, законопроекты должны привести украинское законодательство по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма в соответствие с требованиями ЕС и стандартов FATF. Это одно из ключевых условий евроинтеграции Украины.

"Украинцы и бизнес получат возможность осуществлять международные переводы в евро быстро, без лишних комиссий и по единым правилам для всех стран-участниц SEPA", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Минфине назвали ключевые изменения, предусмотренные законопроектами:

Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, который будет администрироваться Минфином, будет содержать только IBAN, ФИО владельца и название банка. Остатки средств, движения по счетам, содержание сейфов или дата открытия/закрытия не включаются. Сохранение банковской тайны: Реестр содержит лишь 1/13 полного объема информации, определенной законом "О банках и банковской деятельности". Доступ к реестру будут иметь только уполномоченные государственные органы (Госфинмониторинг, АРМА, НАПК, органы прокуратуры Украины, НАБУ, БЭБ, ГБР, Национальная полиция Украины, СБУ) через защищенные каналы в рамках расследования серьезных преступлений. Реестр конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, который будет администрироваться Минфином, вводится для прозрачности финансовых потоков. Дополнительная защита обличителей в сфере финансового мониторинга и расширение субъектов первичного финансового мониторинга для лучшего контроля незаконных финансовых операций. Усиление контроля за прозрачностью и добропорядочностью владельцев финансовых учреждений.

"Украина сэкономит 70-100 млн евро ежегодно на международных переводах. Для 120 тыс. украинских малых и средних предприятий, которые регулярно экспортируют в ЕС, годовая экономия составит около 4 тыс. евро на одну компанию", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что законодательные изменения после принятия парламентом обеспечат, в частности, меньшие банковские комиссии и быстрые трансграничные платежи, а также и снижение коррупционных рисков.

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро

Единая зона платежей в евро (SEPA, Single Euro Payments Area) - инициатива Европейского Союза по интеграции платежей для упрощения банковских переводов в евро.

В апреле 2025 года правительство одобрило законопроект по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей.

В июле при обсуждении законопроекта о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) стало известно, что Министерство финансов ведет дискуссию с Национальным банком Украины относительно ограничения банковской тайны в Украине. Тогда заместитель министра финансов Денис Улютин (ныне министр социальной политики) заявил, что "это сложная дискуссия, но в Национальной стратегии доходов записано, что "мы должны к этому прийти".

Вас также могут заинтересовать новости: