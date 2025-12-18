Армия Украины должна быть не менее 800 тысяч, отметил президент.

Украина продолжает работу над гарантиями безопасности от США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

"Для нас принципиальные вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе США. Чтобы это были гарантии юридически обязывающие. Второе, чтобы это была 5 статья НАТО. Третье, чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России. Далее, есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии. Все эти детали, кроме состава - вы знаете, что она не менее 800 тысяч должна оставаться. А относительно деталей вооружения и т.д., мы договорились с Соединенными штатами, пока не доработается этот документ, не обсуждать публично детали", - сказал Зеленский.

Он добавил, что то же самое касается и "последней версии мирного плана" между Украиной и РФ.

"Я не знаю, что такое последняя версия мирного плана РФ. Есть план, который Соединенные штаты с нами проговаривали и проговаривают с русскими. Последняя версия мирного плана - это согласованная версия. Пока что согласованной версии плана нет. И когда я собираюсь говорить с президентом Трампом, мы говорили с ним два дня назад в Берлине, это был такой бриф относительно того, как прошли наши переговоры. И я думаю, что сейчас, когда мы будем иметь уже финализацию документов, мы выйдем на контакт", - добавил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Ранее лидеры европейских стран опубликовали совместное заявление, в котором в частности предложили шестипунктный план гарантий безопасности для Украины. В нем в частности говорится о присутствии в Украине "многонациональных сил" для содействия восстановлению сил Украины, обеспечению безопасности воздушного пространства и поддержанию безопасности на море.

Аналитики из ISW отметили, что Кремль не пойдет на мирное соглашение, которое будет защищать территориальную целостность Украины и предлагать для нее надежные гарантии безопасности.

