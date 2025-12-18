Это сделка станет поворотным моментом для индустрии развлечений.

Видеохостинг YouTube будет транслировать церемонию вручения премии "Оскар", начиная с 2029-го и до 2033 года. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук.

Академия заключила договор с хостингом, в рамках которого платформа получила эксклюзивные мировые права на показ церемонии "Оскар", трансляции с красной дорожки, закулисные материалы и Губернаторский бал.

Указывается, что трансляция будет доступна бесплатно по всему миру на YouTube, а также подписчикам YouTube TV в США.

Как пишет CNN, сделка Академии с YouTube станет поворотным моментом для индустрии развлечений, так как трансляция перейдет с традиционного телевидения на глобальный стриминг.

Стороны соглашения рассчитывают, что смена платформы сотрет границы и сделает "Оскар" по-настоящему доступным для международной аудитории.

Как известно, последние 50 лет церемонию вручения кинопремии "Оскар" транслировала телесеть ABC, принадлежащая The Walt Disney Company. В итоге 100-я церемония вручения "оскаров" в 2028 году будет последней, которую покажут в рамках соглашения с Disney.

"Мы с нетерпением ждем следующих трех трансляций, включая празднование столетия шоу в 2028 году, и желаем Академии кинематографических искусств и наук дальнейших успехов", - отметили в ABC.

Напомним, как писал УНИАН, украинские фильмы вошли в шортлист премии "Оскар" 2026 года.

